Gegen Geoblocking: Apple TV bekommt VPN-Unterstützung

Wie berichtet hat Apple im Rahmen seiner Keynote zur Entwick­ler­kon­ferenz WWDC am Montag­abend (deut­scher Zeit) auch einen Ausblick auf Soft­ware-Neue­rungen für das Apple TV gegeben. Im Mittel­punkt der Präsen­tation stand die Möglich­keit, FaceTime künftig auch mit der Set-Top-Box des ameri­kani­schen Herstel­lers zu nutzen. Doch das ist nicht die einzige Neuheit, die tvOS 17 auf die Strea­ming-Boxen bringen wird.

Während Nutzer von Strea­ming-Hard­ware anderer Hersteller längst VPN-Dienste nutzen können, kommt diese Funk­tion im Herbst auch auf das Apple TV. In den App-Läden beispiels­weise für Android TV bzw. Google TV oder auch für Amazon Fire TV sind eine Reihe von VPN-Anwen­dungen zu finden. Apple hat VPN-Programme für iOS, iPad und macOS längst frei­gegeben. Eine Ausnahme blieb tvOS. Das wird sich nun ändern. Apple TV wird mit tvOS 17 aufgewertet

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Mit VPN-Diensten können Nutzer ihren eigenen Standort verbergen bzw. einen anderen Standort "vortäu­schen". Damit ist es beispiels­weise denkbar, das Geoblo­cking von Strea­ming­diensten zu umgehen, um beispiels­weise für die Wieder­gabe in einem EU-Land bestimmte Inhalte auch im Urlaub in der Schweiz zu nutzen oder Ange­bote wahr­zunehmen, die eigent­lich für ein anderes Land bestimmt sind.

Video­kon­ferenzen über das Apple TV

Apple will darüber hinaus neben FaceTime auch Dienste wie Webex und Zoom auf tvOS zugäng­lich machen und so weitere Kommu­nika­tions­mög­lich­keiten auf dem Apple TV schaffen. Entwickler können den Angaben des Herstel­lers zufolge die APIs der Kamera-Über­gabe auf dem Apple TV 4K verwenden, um die Kameras und Mikro­fone von iPhone und iPad für ihre tvOS-Apps zu nutzen. So funk­tio­niert auch FaceTime auf dem Apple TV.

Das Apple TV 4K bekommt Unter­stüt­zung für Dolby Vision 8.1. Ein neues Kontroll­zen­trum für die Strea­ming-Box soll zudem den Zugriff wich­tige Einstel­lungen und Infor­mationen verein­fachen. Das Kontroll­zen­trum zeigt unter tvOS 17 den System­status an, einschließ­lich der Uhrzeit und des aktiven Profils, und wird je nach Akti­vität der Nutzer mit anderen Infor­mationen erwei­tert.

tvOS 17 soll außerdem die naht­lose Inte­gra­tion von Apple TV und iPhone verbes­sern und kann dabei helfen, die Siri Remote Fern­bedie­nung wieder­zufinden. Nutzer können die Apple-TV-Fern­bedie­nung im Kontroll­zen­trum des iPhone starten, um ihre Siri Remote (zweite Gene­ration oder neuer) zu finden. Wenn Anwender sich der Siri Remote nähern, soll sich ein Kreis auf dem Display vergrö­ßern, sodass das Ziel gefunden wird.

