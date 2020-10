Apple TV+ länger kostenlos

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Apple TV+ ist am 1. November 2019 gestartet. Für Kunden, die sich seit September vergan­genen Jahres ein iPhone oder iPad, einen Mac oder ein Apple TV zuge­legt haben, bietet der ameri­kani­sche Konzern die Nutzung des Strea­ming­dienstes für ein Jahr kostenlos an. Das heißt, zum 1. November 2020 laufen die ersten kosten­losen Abon­nements aus. Das sahen zumin­dest die bishe­rigen Pläne von Apple vor. Doch einem Bericht von 9to5mac zufolge will Apple die Gratis-Nutzung verlän­gern.

Unab­hängig davon, wann der Kunde das kosten­lose Abon­nement akti­viert hat, soll dieses bis Februar 2021 weiter­laufen. Nutzer der ersten Stunde können Apple TV+ demnach bis zu drei zusätz­liche Monate gratis nutzen. Offi­ziell hat Apple die Verlän­gerung zumin­dest für deut­sche Kunden bisher nicht ange­kün­digt. Statt­dessen wird weiterhin das ursprüng­liche End-Datum für den kosten­losen Nutzungs­zeit­raum ange­zeigt.

So geht es nach dem Gratis-Zeit­raum weiter

Kunden, die Apple TV+ vor allem deshalb gebucht haben, weil sie den Strea­ming­dienst ohne zusätz­liche Kosten nutzen können, sollten die Entwick­lung in den kommenden Wochen im Auge behalten. Mit Ende des kosten­losen Nutzungs­zeit­raums wird der Zugang zu Apple TV+ nämlich nicht abge­schaltet, sondern auto­matisch in ein kosten­pflich­tiges Abon­nement über­führt, das mit einem Monats­preis von 4,99 Euro zu Buche schlägt. Alter­nativ können Nutzer auch ein Jahres-Abo für 49,99 Euro wählen.

Das Gratis-Abon­nement vorzeitig kündigen ist auch keine gute Lösung, denn dann wird der Zugang sofort abge­schaltet. Reak­tivieren lässt sich Apple TV+ dann noch nur kosten­pflichtig. Dabei spielt es keine Rolle, ob Apple auch für deut­sche Kunden den kosten­losen Nutzungs­zeit­raum verlän­gert oder nicht.

Keynote am kommenden Dienstag

Das Apple-Event am kommenden Dienstag, auf dem in erster Linie die aktu­ellen iPhone-Modelle vorge­stellt werden, wäre ein denk­barer Anlass, die Verlän­gerung des Gratis-Zeit­raums für Apple TV+ offi­ziell anzu­kün­digen. Zudem könnte Apple die Veran­stal­tung nutzen, um Zukunfts­pläne für seinen Strea­ming­dienst vorzu­stellen, der bislang nur mäßigen Erfolg bei poten­ziellen Zuschauern hatte. Wer das Gratis-Jahr bei Apple TV+ noch nicht in Anspruch genommen hat und ein neues Apple-Gerät kauft, hat nach wie vor die Möglich­keit, von der Aktion zu profi­tieren. Diese sollte zwar "befristet" ange­boten werden, läuft aber immer noch. Denk­bare Neuan­schaf­fungen stellt Apple auf seinem Special Event am kommenden Diens­tag­abend vor, von dem teltarif.de im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten berichten wird.