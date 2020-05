Apple TV+ will Portfolio um ältere Filme ausbauen

Apple hat seine Stra­tegie für sein Strea­ming-Angebot geän­dert: Der Konzern will nun auch ältere Filme und Serien für Apple TV+ kaufen.

Apple TV+: Der Streaming-Dienst von Apple

Bild: Apple Apple hat einem Medi­en­be­richt zufolge seine Stra­tegie für sein Strea­ming­an­gebot Apple TV+ geän­dert: Das Unter­nehmen soll laut einem Bericht des "Stan­dard", der sich wiederum auf das US-Portal "Bloom­berg" bezieht, ältere Filme und Serien für Apple TV+ kaufen, um mit den großen Biblio­theken seiner Konkur­renten, etwa Netflix und Disney+, besser mithalten zu können. Infor­mierten Personen zufolge seien Ange­bote von Holly­wood-Studios bereits akzep­tiert worden, weitere würden erwogen, hieß es.

Bisher Fokus auf Eigen­pro­duk­tionen

Bild: Apple Bislang hatte Apple den Fokus in erster Linie auf Eigen­pro­duk­tionen gesetzt. Im letzten November war Apple TV+ gestartet, mit mehreren Original-Inhalten. Auch in Zukunft wolle das Unter­nehmen sich auf solche konzen­trieren wollen, weswegen auch noch keine großen Film­reihen erworben wurden. Dennoch soll Apple inzwi­schen einsehen, dass ein erfolg­rei­cher Strea­ming­dienst auch aus älteren Inhalten besteht muss. Damit folgt man den Konzepten der Mitbe­werber Netflix, Hulu, Amazon Prime und Co.

Mäßiger Erfolg

Apple TV+ soll laut "Stan­dard" bisher eher mäßigen Erfolg gehabt haben. Man speku­liert als Grund, dass die Auswahl um ein Viel­fa­ches kleiner sei als bei der Konkur­renz. Trotz Strea­ming-Boom in der Corona-Krise sollen nur zehn Millionen Nutzer im Februar für den Dienst regis­triert gewesen sein, und bloß die Hälfte habe ihn aktiv auch verwendet. Damit liegt der Strea­ming­dienst von Apple weit hinter der Konkur­renz zurück. Im Vergleich hat Disney+, das erst im Früh­jahr 2020 gestartet ist, mit mehr als 50 Millionen Abon­nenten eine weitere magi­sche Grenze geknackt.

