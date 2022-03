Apple hat es offenbar schwer, seinen eigenen Strea­ming­dienst neben Bran­chen­größen wie Netflix und Amazon zu etablieren. Zwar wurden kosten­lose Probe-Abon­nements mehr­fach verlän­gert. Dennoch liegen die Kunden­zahlen laut Bran­chen­berichten hinter den Erwar­tungen. In Deutsch­land gibt es erneut kosten­lose Test-Zugänge, die derzeit bereits über die Deut­sche Telekom und ab Ende März auch über den Pay-TV-Sender Sky zu bekommen sind. Apple arbeitet aber auch an weiteren Inhalten, um das Apple TV+ genannte Angebot für poten­zielle Kunden attrak­tiver zu gestalten.

Im Rahmen des Special Events am Diens­tag­abend stellte Apple unter anderem sein neues Angebot "Friday Night Base­ball" vor, das demnächst bei Apple TV+ zu sehen sein wird. Der Konzern hat sich Über­tra­gungs­rechte von der Major League Base­ball (MLB) gesi­chert und kann diese neben den USA zum Start auch in Groß­bri­tan­nien, Austra­lien, Kanada, Brasi­lien, Japan, Südkorea, Mexiko und Puerto Rico nutzen. Apple will Live-Sport streamen

Foto: Apple In den USA und in Kanada ist über die Live­über­tra­gungen zweier Spiele am Frei­tag­abend hinaus auch die Bereit­stel­lung eines rund um die Uhr sendenden MLB-Streams geplant, der neben Live-Spielen auch Nach­richten, Analysen und Rück­blicke bietet. Zur zeit­unab­hän­gigen Nutzung werden High­light-Zusam­men­fas­sungen zur Verfü­gung stehen. Ausschließ­lich in den Verei­nigten Staaten will Apple zusätz­lich die tägliche Live-Show "MLB Big Inning" anbieten.

Start in Deutsch­land frag­lich

Deutsch­land gehört nicht zu den Ländern, in denen Apple das neue Sport-Strea­ming­angebot offe­riert. Der Service soll zwar nach dem Start auf weitere Staaten ausge­dehnt werden. Einer­seits gehört Base­ball aber hier­zulande nicht zu den Sport­arten mit extrem hohem Zuschauer-Inter­esse. Zum anderen ist der rund um die Uhr laufende Live­stream des MLB Networks in Deutsch­land aktuell bei DAZN zu sehen.

Aller­dings könnten die jetzt ange­kün­digten Base­ball-Über­tra­gungen nur der Auftakt für ein größeres Enga­gement von Apple im Bereich der Sport­rechte sein. Inwie­weit sich der Konzern perspek­tivisch auch um Sende­rechte für euro­päi­schen Spit­zen­sport bemühen wird, bleibt abzu­warten. Unklar ist auch noch die Preis­gestal­tung für die Base­ball-Sendungen. So soll das Angebot nur vorüber­gehend ohne Extra-Abon­nement zur Verfü­gung stehen.

Auch wenn Live-Sport bei Apple TV+ in Deutsch­land vorerst kein Thema ist, plant der Dienst für das Früh­jahr 2022 auch hier­zulande eine Reihe neuer Inhalte.