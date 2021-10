Apple TV+ startet bei Sky Q und Sky Glass

Sky und Apple haben eine Koope­ration verein­bart. Apple TV+ kommt auf die Sky-Platt­formen. Im Gegenzug wird Sky Q in allen Märkten auf Apple-TV-Strea­ming­boxen ange­boten.

Apple TV+ ist künftig auch auf Empfangs­geräten des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky verfügbar. Zu diesem Zweck haben Apple und Sky eine lang­fris­tige Zusam­men­arbeit verein­bart. Apple kann so seinen Strea­ming­dienst auf weitere Endge­räte bringen. So wächst die Zahl poten­zieller Nutzer. Laut Bran­chen­berichten bleiben die Zahlen zahlender Abon­nenten bislang hinter den Erwar­tungen zurück. Sky kommt seinem Ziel wieder ein Stück näher, alle für den Zuschauer rele­vanten Media­theken und Strea­ming­dienste auf der eigenen Platt­form zu vereinen.

Das Angebot soll in den kommenden Monaten auf Sky Q in Deutsch­land, Öster­reich, Italien, Irland und im Verei­nigten König­reich starten. Die App wird auto­matisch auf die Receiver gepusht und kann nach Eingabe der Apple-ID inklu­sive Pass­wort genutzt werden. Sky betont, dass Apple TV+ ähnlich wie andere Part­ner­dienste (etwa Netflix, Amazon Prime Video und Disney+) nahtlos in die Sky-Q-Benut­zer­ober­fläche inte­griert wird.

Auch auf Sky Glass wird Apple TV+ ange­boten. Das eigene Smart-TV-Gerät des Pay-TV-Veran­stal­ters erfolgt zunächst in Groß­bri­tan­nien. Ab Ende kommenden Jahres soll der Fern­seher auch auf dem deut­schen Markt ange­boten werden. Durch die Inte­gra­tion von Hard­ware, Soft­ware und Content soll Sky Glass die Art, wie Kunden fern­sehen, verein­fachen. Ob und wie das gelingt, muss sich in einem Test zeigen, wenn das Gerät hier­zulande zur Verfü­gung steht.

Apple will auf weitere Comcast-Platt­formen

Foto: Sky Der Deal mit Sky ist Teil einer umfas­sen­deren globalen Verein­barung zwischen der Comcast Corpo­ration und Apple. So sollen die Strea­ming-Inhalte von Apple auch auf weiteren Comcast-Platt­formen ange­boten werden. Umge­kehrt ist es geplant, die Sky-Q-App ab der ersten Hälfte des kommenden Jahres in allen Märkten auf Apple-TV-Geräten anzu­bieten. In Deutsch­land ist das bereits der Fall.

Apple TV+ ist bereits über die Apple-TV-App etwa auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac sowie auf Smart-TVs von Samsung, LG, Sony, Vizio, TCL und anderen zu empfangen. Dazu kommen Roku- und Amazon-Fire-TV-Geräte, Chro­mecast mit Google TV, PlayStation- und Xbox-Spiel­kon­solen sowie die Möglich­keit, den Dienst online zu nutzen.

Abzu­warten bleibt, ob Apple vergleich­bare Koope­rationen künftig auch mit weiteren Part­nern auf dem deut­schen Markt eingeht. Denkbar wären beispiels­weise die Media Receiver für MagentaTV von der Deut­schen Telekom und für GigaTV von Voda­fone.

