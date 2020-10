Offiziell: Gratis-Nutzung für Apple TV+ verlängert

Apple TV+ länger kostenlos

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Apple TV+ ist am 1. November 2019 gestartet. Kunden, die sich seit September vergan­genen Jahres ein neues Apple-Gerät wie etwa ein iPhone oder ein Apple TV zulegen, haben einmalig die Möglich­keit, den Strea­ming­dienst für ein Jahr ohne zusätz­liche Kosten zu erhalten. Schon in wenigen Tagen würde das Gratis-Abon­nement demnach für erste Kunden enden.

Bereits Anfang Oktober gab es Hinweise darauf, dass Apple den kosten­losen Nutzungs­zeit­raum verlän­gert. Damals hatten erste Kunden in den USA beob­achtet, dass Apple den Gratis-Zeit­raum ausge­dehnt hat. Jetzt ist die Verlän­gerung auch in Deutsch­land ange­kommen. Darüber infor­miert Apple betrof­fene Kunden auch per E-Mail.

Apple sagt offi­ziell, das Unter­nehmen gebe den Kunden "noch mehr Zeit, die neuesten Apple Origi­nals zu entde­cken und bei den zweiten Staf­feln von TV-Sendungen am Ball zu bleiben, die jetzt erscheinen". Die Nutzer müssten nichts weiter tun, um von der Verlän­gerung des kosten­losen Nutzungs­zeit­raums bis Februar 2021 zu profi­tieren. Der genaue Termin geht aus den Account-Daten der jewei­ligen Apple ID hervor.

Abo läuft auto­matisch kosten­pflichtig weiter

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Nach Ende des kosten­losen Nutzungs­zeit­raums läuft das Abon­nement auto­matisch kosten­pflichtig weiter. Dabei ist das Monats-Abo für 4,99 Euro vorein­gestellt. Alter­nativ können Inter­essenten auch den Jahres­tarif für 49,99 Euro wählen, der unter dem Strich güns­tiger ist, wenn der Anwender ohnehin beab­sich­tigt, Apple TV+ durch­gehend zu buchen.

Vor Ende des kosten­losen Nutzungs­zeit­raums sollte man das Abon­nement nicht abschalten. Die Deak­tivie­rung erfolgt dann nämlich unmit­telbar und der Dienst lässt sich nicht mehr kostenlos reak­tivieren. Bucht der Inter­essent Apple TV+ erneut, so werden dafür Aboge­bühren fällig, auch wenn Gratis-Zeit­raum eigent­lich noch nicht abge­laufen ist.

Für die kommenden Monate verspricht Apple neue Premieren, darunter Film­hits wie "On the Rocks", die Doku­serie "Tiny World" und die jeweils zweite Staffel der Serien "Servant", "For All Mankind" und "Dickinson". Bislang blieb Apple TV+ hinsicht­lich seiner Beliebt­heit hinter den Erwar­tungen zurück.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, auf welchen Smart-TV-Geräten die Apple-TV-App neu verfügbar ist.