Apple: Das sind die beliebtesten Podcasts des Jahres 2023

Apple Podcasts: Der iPhone-Hersteller hat die belieb­testen Podcasts des Jahres 2023 in Deutsch­land veröf­fent­licht.

Podcasts sind ein beliebtes Audio-Medium für sämt­liche denk­baren Themen. Apple hat eine eigene Podcast-App für seine Geräte wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Angebot. Im News­room gibt der Hersteller die belieb­testen Podcasts des Jahres 2023 in Deutsch­land bekannt. Dabei gibt es verschie­dene Kate­gorien wie "Top Podcasts", "Die besten neuen Podcasts" und "Meist­geteilte Podcasts".

Der Geschmack jedes Hörers ist indi­viduell, die Listen geben aber einen guten Über­blick darüber, was in diesem Jahr populär gewesen ist. Viel­leicht findet sich dort ja der künftig neue Lieb­lings­pod­cast. Apple Podcasts

Foto:/Logo: Apple, Montage: teltarif.de

Top Podcasts

Verbre­chen LANZ & PRECHT Kurt Krömer - Feelings Mord­lust Baywatch Berlin Verbre­chen von nebenan: True Crime aus der Nach­bar­schaft MORD AUF EX Apoka­lypse & Filter­kaffee Lage der Nation - der Politik-Podcast aus Berlin Eine Stunde History - Deutsch­land­funk Nova

Die besten neuen Podcasts

Die Ernäh­rungs-Docs - Essen als Medizin Sunset Club Dark Matters – Geheim­nisse der Geheim­dienste Kalk & Welk - Die fabel­haften Boomer Boys life is feli­cious Hazel Thomas Hörerlebnis Das Leder­hosen Kartell rauke Liebs - Die Suche nach dem Mörder ubi - Ein Poli­zist stürzt ab 11KM: der tages­schau-Podcast

Podcasts mit den meisten Follo­wern

Kurt Krömer - Feelings LANZ & PRECHT Die Ernäh­rungs-Docs - Essen als Medizin Psycho­logie to go! Dark Matters – Geheim­nisse der Geheim­dienste Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen Verbre­chen MORD AUF EX Geschichten aus der Geschichte Lage der Nation - der Politik-Podcast aus Berlin

Meist­geteilte Podcasts

LANZ & PRECHT Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachen­lord Lage der Nation - der Politik-Podcast aus Berlin So bin ich eben! Stefanie Stahls Psycho­logie-Podcast für alle "Normal­gestörten" Das Leder­hosen Kartell Dr. Matthias Riedl - So geht gesunde Ernäh­rung Kurt Krömer - Feelings Stahl aber herz­lich – Der Psycho­the­rapie-Podcast mit Stefanie Stahl Verbre­chen Geschichten aus der Geschichte

Meist­geteilte Folgen

Hotel Matze: "Jürgen Klopp – Was treibt dich wirk­lich an?" Alles gesagt?: "Ferdi­nand von Schi­rach, was ist ein gelun­genes Leben?" LANZ & PRECHT: "AUSGABE ACHTUNDACHTZIG" Dr. Matthias Riedl - So geht gesunde Ernäh­rung: "Folge 12: Warum Menschen mit Migräne Super­gehirne haben" Psycho­logie to go!: "Ohne Alkohol - Inter­view mit Nathalie Stüben" Kurt Krömer - Feelings: "Herbert Gröne­meyer: Auto­bahn von Bochum nach Berlin" Die Ernäh­rungs-Docs - Essen als Medizin: "Hafer senkt den Blut­zucker­spiegel - Dr. Matthias Riedl über Diabetes" Verbre­chen: "Schat­ten­men­schen" Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachen­lord: "Für eine Hand­voll Fans" So bin ich eben! Stefanie Stahls Psycho­logie-Podcast für alle "Normal­gestörten:" "ADHS bei Erwach­senen – eine erlö­sende Diagnose? mit Dr. Jakob Hein"

Darüber hinaus teilt Apple auch eine Liste mitauf Apple Podcasts (von Platz 1. bis 10.: ARD Audio­thek High­lights, NDR Podcasts, Dlf Wissen, stern, funk, ARD Audio­thek Kinder, Dlf Politik & Analyse, Alle tages­schau-Podcasts, Frank­furter Allge­meine, Brigitte) sowie(von Platz 1. bis 10.: ZEIT ONLINE, WELT Podcasts, Podimo Deutsch­land, DER SPIEGEL, Handels­blatt, GEO, ThePioneer, detektor.fm Science, Wondery, FUSSBALL MML).

Wenn Sie kein Apple-Gerät besitzen, können Sie die Podcasts aber auch in einer anderen App suchen, beispiels­weise in Google Podcasts für Android-Smart­phones. Die Platt­form soll jedoch bald einge­stellt werden. Googles Ziel ist es, Podcasts in YouTube Music zu inte­grieren.

Das hören die Nach­barn

Wenn Sie sich dafür inter­essieren, was unsere Nach­barn hören, können Sie nach dem entspre­chenden News­room-Eintrag im Internet suchen. Wir haben das beispiel­haft für die Länder Groß­bri­tan­nien, Frank­reich und die Nieder­lande gemacht. In den News­rooms hat Apple eben­falls Listen mit den belieb­testen Podcasts für die jewei­lige Region veröf­fent­licht.

Auch teltarif.de bietet regel­mäßig nütz­liche Infor­mationen zu verschie­denen Themen im Rahmen von Podcasts an. Diese finden Sie beispiels­weise auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder in einer Über­sicht auf teltarif.de (Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel - Der teltarif.de-Podcast).