"Tap to Pay": Apple bringt Bezahlfunktion nach Europa

Apple bringt "Tap to Pay" nach Europa. Händler in Frank­reich können das iPhone jetzt als Bezahl­ter­minal verwenden.

"Tap to pay" - so bezeichnet Apple eine Funk­tion, die das iPhone zum Kassen­ter­minal macht. Händler können das Telefon mit dem ange­knab­berten Apfel-Logo so für Zahlungen von ihren Kunden verwenden. Zusätz­liche Hard­ware ist laut Anbieter für die Nutzung der Tech­nologie nicht notwendig. Es komme ledig­lich darauf an, dass der Finanz­dienst­leister Tap to Pay unter­stützt. Zahlungen werden über die NFC-Tech­nologie abge­wickelt.

Tap to Pay kann bereits seit dem vergan­genen Jahr von Händ­lern in den USA genutzt werden. Jetzt kommt das Feature auch nach Europa.

Tap to Pay ab sofort in Frank­reich verfügbar

Apple: "Tap to Pay" jetzt in Frankreich verfügbar

Bild: Apple Im fran­zösisch­spra­chigen News­room gab Apple kürz­lich bekannt, dass in Frank­reich ansäs­sige Unter­nehmen kontakt­lose Zahlungen über Tap to Pay auf dem iPhone akzep­tieren können. Das Feature funk­tio­niert ohne zusätz­liche Hard­ware bzw. ein externes Zahlungs­ter­minal, das dazwi­schen­geschaltet ist.

Grund­sätz­lich muss der Zahlungs­dienst­leister bzw. dessen entspre­chende iOS-App Tap to Pay aber unter­stützen. Derzeit unter­stützen die BPCE-Gruppe (Banques Popu­laires, Caisses d'Epargne und Payplug) und die Unter­nehmen Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet und World­line für fran­zösi­sche Geschäfts­kunden Tap to Pay. Bald hinzu­kommen sollen Paribas, Crédit Coopératif, Market Pay, Stancer und Stripe.

Darüber hinaus nennt Apple im News­room-Artikel Geschäfte, in denen die Tap-to-Pay-Bezahl­funk­tion verfügbar ist. Dazu gehören alle Apple Stores in Frank­reich und die zur LVMH-Gruppe gehö­renden Marken Chris­tian Dior Couture, Dyson, Rituals und Sézane. L'Addi­tion hat Tap to Pay auf dem iPhone in sein POS-System inte­griert, das von Tausenden von Restau­rants in Frank­reich verwendet wird, heißt es. Für das Unter­nehmen Sephora soll Tap to Pay in den kommenden Wochen in den Filialen frei­geschaltet werden.

So funk­tio­niert Tap to Pay im Detail

Voraus­set­zung für Händler, Tap top Pay zu verwenden, ist ein iPhone Xs oder höher mit der neuesten iOS-Version. Zum Bezahlen kann der Kunde seine kontakt­lose Bank­karte, das iPhone oder die Apple Watch oder eine andere digi­tale Geld­börse nutzen.

Apple erklärt, Daten­schutz steht im Vorder­grund. Die Zahlungs­daten der Kunden würden durch dieselbe Tech­nologie geschützt, die auch in Apple Pay inte­griert ist. Die Trans­aktionen würden verschlüs­selt. Wie bei Apple Pay soll Apple keine Infor­mationen darüber erhalten, was gekauft wird oder wer den Kauf getä­tigt hat.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Analyst: iOS 18 wird größtes iPhone-Upgrade seit Jahren.