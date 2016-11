Apple möchte das Weihnachts­geschäft ankurbeln und bietet deshalb den Express-Versand kostenlos an. Auch eine verlängerte Rückgabe­zeit soll für Einkäufe im Apple Store vor den Feier­tagen gelten.

Wer derzeit im Apple Store einkauft, kann ab sofort den kostenlosen Express-Versand bei Bestellungen ab 40 Euro kostenlos auswählen. Ebenso soll ein verlängerter Rück­gabe­zeitraum gelten, berichtet das Online-Magazin Macerkopf. Auf der entsprechenden Unterseite der offiziellen Apple-Seite ist zwar noch der Zeitraum vom letzten Jahr zu sehen, im Artikel von Macerkopf.de sind aber anscheinend schon die aktuellen Daten zu finden. Demnach können alle Artikel, die im Apple Store gekauft wurden und zwischen dem 10. November 2016 und 25. Dezember 2016 ausgeliefert wurden, bis einschließlich 8. Januar 2017 zurückgegeben werden.

Normaler­weise beträgt der Rück­gabe­zeitraum im Apple Store 14-Tage, entsprechend der in Deutschland vorgeschriebenen Widerrufs­frist. Beachten sollte man bei Apples Weihnachts-Aktion lediglich, dass die Produkte in dem oben angegebene Zeit­raum auch ausgeliefert werden müssen, nicht nur gekauft. Beim Bestell­vorgang im Internet sollte man also genau darauf achten, welcher Liefer­zeitraum für die ausgewählten Produkte angegeben ist.

Apples Lieferzeitraum beachten

Vor allem beim iPhone 7 sollte man genau auf den Lieferzeitraum achten Das äußert beliebte iPhone 7 in Diamant­schwarz kann in der 128 Gigabyte Version zurzeit frühestens in 14 Tagen ausgeliefert werden. Wer ein iPhone zu Weihnachten haben möchte, sollte unbedingt die Liefer­zeiten beachten. Ganz besonders auch dann, wenn von Apples verlängertem Rück­gabe­recht Gebrauch gemacht werden soll.

Ist ein Produkt aber vorrätig, sollte die kostenfreie Lieferung am nächsten Werktag laut Apple auch funktionieren. Zumindest wenn man im Zeitraum von Montag bis Freitag bis 16 Uhr bestellt. Alle Bestellungen nach 16 Uhr sollen dann innerhalb von zwei Werktagen zugestellt werden. Eine Ausnahme gilt für vorrätige Produkte mit Gravur. Diese müssen bis 12 Uhr bestellt werden, damit die Lieferung am nächsten Werktag erfolgt.

