Apple stoppt Verkäufe in Russland

Apple ist besorgt über die russi­sche Inva­sion in die Ukraine und hat deswegen die Verkäufe seiner Produkte in Russ­land ausge­setzt. Auch diverse Apple-Dienste wurden einge­schränkt.

Apple setzt Verkäufe in Russland aus

picture alliance / dpa Apple hat wegen des russi­schen Angriffs­kriegs gegen die Ukraine die Verkäufe seiner Produkte in Russ­land ausge­setzt.

Die Exporte in alle Handels­kanäle des Konzerns in dem Land seien bereits vergan­gene Woche gestoppt worden, teilte das US-Unter­nehmen gestern mit. Auch seien der Bezahl-Service Apple Pay und andere Dienste einge­schränkt worden. Die Apps der russi­schen Staats­sender RT und Sputnik seien in allen App Stores für Apple-Geräte außer­halb Russ­lands nicht mehr verfügbar.

Einschrän­kung von Apple Maps

picture alliance / dpa In Apples Karten­dienst in der Ukraine seien die Anzeige des Verkehrs­auf­kom­mens sowie von aktu­ellen Unfall­mel­dungen ausge­schaltet worden, um die Bürger des Landes zu schützen. Auch Google verbirgt diese Infor­mationen in seiner Karten-App in der Ukraine ange­sichts der Kampf­hand­lungen und des Vormarschs russi­scher Truppen.

"Wir sind zutiefst besorgt über die russi­sche Inva­sion in die Ukraine und stehen an der Seite aller Menschen, die als Folge der Gewalt leiden", hieß es von Apple weiter. Man bewerte die Situa­tion weiter und sei in Gesprä­chen mit rele­vanten Regie­rungen zu den Schritten, die Apple unter­nehme.

