Bürger zahlen Steuern, Apple & Co. nicht: Scholz will handeln

Olaf Scholz will bei der G20 Steuervermeidung in der EU thematisieren Olaf Scholz hat bisher seine ganz eigenen G20-Erfahrungen. Im Juli 2017 kamen Angela Merkel, Donald Trump und Co. nach Hamburg zum G20-Gipfel der 20 führenden Wirtschaftsmächte. "Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren", versicherte der damalige Bürgermeister Hamburgs den Bürgern. Es kam anders: Brennende Autos, Straßen­schlachten, Plünderungen, Chaos. Nun ist Scholz neuer deutscher Bundesfinanzminister. Und zum Start geht es wieder um G20 - diesmal aber als Gestalter statt als Gastgeber.

Es sind hektische Tage in Berlin nach Monaten der schwierigen, zähen Regierungsbildung, an deren Ende es zur vierten großen Koalition von Union und SPD unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gekommen ist. Scholz, nach dem Rücktritt von Martin Schulz bis April auch kommissarischer SPD-Vorsitzender, bringt mehrere Vertraute aus der Hamburger Zeit als Staatssekretäre mit in das riesige Ministerium an der Wilhelmstraße. Früher war hier das Reichsluftfahrtministerium Hermann Görings und nach dem Krieg das Haus der Ministerien der DDR.

Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Gruppe

Rund 2000 Mitarbeiter arbeiten hier - und sind gespannt, was der Neue für Akzente setzen wird, wer in der Leitungsebene noch gehen muss. Jetzt, wo wieder ein "Roter" das Haus übernimmt, das seit 2009 von Wolfgang Schäuble (CDU) geleitet wurde. Wie der Zufall es will, steht gleich zum Beginn der Amtszeit ein Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires an, am Samstag fliegt Scholz dorthin. Das Land hat von Deutschland den G20-Vorsitz übernommen.

Welche Akzente wird er international setzen? Ein großes Thema, mit dem die Sozialdemokraten, die sich auch in Deutschland in einer tiefen Krise befinden, wieder Wähler zurückgewinnen wollen, ist der Kampf gegen Steuertricks und Steuervermeidung. Und das wird auch in Buenos Aires auf der Agenda stehen. Scholz will den Schulterschluss der Europäer. In dem Buch "Hoffnungsland" skizziert er seine Linien - Scholz sieht große Herausforderungen durch die Globalisierung, dazu gehört eben auch die Macht der US-Datenkonzerne. "Die einzige greifbare Chance, doch demokratisch Einfluss nehmen zu können, die wir in Europa haben, ist die Europäische Union", schreibt Scholz. Deutschland allein sei schlicht zu klein, "um die Spielregeln im Großen mitbestimmen oder Rahmenbedingungen setzen zu können".

Erste Details eines Gesetzentwurfs der EU-Kommission

Zwar werden in Europa Millionen iPhones verkauft, und Google verdient Milliarden mit Daten der Bürger. Aber mit Tricks und dem Ausnutzen von Schlupflöchern wird die Steuerschuld minimiert. Die Dummen sind normale Steuerzahler, die unter dieser Schieflage leiden.

Irland wurde 2016 von der EU-Kommission verdonnert, 13 Milliarden Euro an Steuern von Apple, das dort wie Google den Europasitz hat, nachzufordern. Das Land lockte mit massiven Steuervergünstigungen die Konzerne an. Aber sie machen eben auch Riesengeschäfte in EU-Staaten wie Frankreich und Deutschland - zahlen dort aber kaum Steuern.

Pünktlich zum G20-Treffen sind erste Details eines Gesetzentwurfs der EU-Kommission durchgesickert. Demnach sollen drei Prozent Umsatzsteuer von großen Internetkonzernen in Europa kassiert werden. Schätzungen zufolge könnten die öffentlichen Kassen in Europa damit rund fünf Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Wie wird sich Scholz dazu positionieren? Denn dies könnte als eine protektionistische Maßnahme verstanden werden. Und nach der Ankündigung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump eine gefährliche Spirale in Gang setzen.

Mit dem Vorschlag soll das Kernproblem behoben werden, dass Digitalkonzerne wie Google, Apple und Facebook in den meisten EU-Ländern keine versteuerbaren Firmensitze haben. Der Ansatz sieht vor, dass künftig Abgaben flächendeckend überall fällig werden, wo Umsätze entstehen, das heißt in allen Ländern, wo ihre Nutzer sitzen.

Deutschland und Frankreich wollen rasch neue Steuerregeln

Das Steuervermeidungsthema birgt sozialen Sprengstoff: Gerade die Enthüllungen der "Panama"- und "Paradise Papers" zeigten, wie viele Schlupflöcher es gibt. Auch deshalb ist es zum Erstarken rechter Parteien gekommen, bilanzieren Politologen. Auf der Forbes-Liste werden derzeit 2208 Milliardäre geführt. Das Durchschnittsvermögen beträgt 4,1 Milliarden Dollar - ein neuer Bestwert. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist mit 112 Milliarden Dollar Spitzenreiter. Zum Vergleich: Alle Rentenzahlungen plus die Zahlungen an Kindergeld machen in Deutschland knapp 100 Milliarden Euro im Jahr aus.

Während Deutschland und Frankreich rasch neue Steuerregeln wollen und als G20-Mitglieder auch in Buenos Aires dafür kämpfen werden, gibt es Bremser in der EU. Vor allem zum Beispiel Irland. Argumentiert wird gerne, das Problem könne nur gemeinsam auf G20-Ebene gelöst werden. Oft bedeutet das: Vertagung nach dem Prinzip "Sankt Nimmerlein".

Die Weltwirtschaft wird irrationaler

Scholz bleibt kaum Zeit, sich groß einzuarbeiten. Aber er wird wie immer seine Worte wägen, er ist bekannt für seine Akribie. Und auch wenn es offiziell nicht auf der Tagesordnung steht, am Rio de la Plata wird ein Thema wie eine dunkle Wolke über dem G20-Treffen schweben. Für Scholz' Beamten wird es immer schwieriger, die Twitter-Tiraden von US-Präsident Donald Trump auf eine gewisse konsistente politische Linie hin zu entschlüsseln. Dessen Drohung mit Strafzöllen nicht nur auf Stahl- und Aluminiumimporte, sondern nun auch auf deutsche Autos lässt die Alarmglocken in Berlin schrillen.

Merkel wird mit Scholz dagegen kämpfen. In Buenos Aires wird sich US-Finanzminister Steven Mnuchin einiges anhören können, auch Scholz wird ihn treffen. Aber wer hat überhaupt noch Einfluss auf Trump? Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) warnt eindringlich: "Die Wirtschaftsgeschichte zeigt deutlich, dass Handelskriege nicht nur das globale Wachstum beeinträchtigen, sondern auch nicht zu gewinnen sind". Trump glaubt dagegen das Gegenteil. Und bisher deutet alles darauf hin, dass er das der Welt beweisen will.