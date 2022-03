Nachbetrachtung: Apples März-Event im teltarif.de-Podcast

Am Dienstag fand das erste Special Event von Apple in diesem Jahr statt. Wir fassen im Podcast alle Produkt-Neuheiten des ameri­kani­schen Herstel­lers zusammen.

Nachbetrachtung zur Apple Keynote

Foto: Apple, Grafik/Montage: teltarif.de Am Diens­tag­abend fand das erste Special Event von Apple in diesem Jahr statt. Mitt­ler­weile sind alle gezeigten Produkt-Neuheiten bestellbar. Kommende Woche startet Apple mit der Auslie­ferung. Im heutigen Podcast gibt es eine Nach­betrach­tung zu den vorge­stellten Neuheiten des ameri­kani­schen Herstel­lers.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Nachbetrachtung zur Apple Keynote

Foto: Apple, Grafik/Montage: teltarif.de Das neue Modell des iPhone SE geis­terte bereits seit Monaten durch die Gerüch­teküche. Jetzt ist es tatsäch­lich da - im "ikoni­schen" Design, wie Apple selbst sagt. Immerhin: Mit dem Hand­held haben Fans der Touch ID weiterhin ein Apple-Handy mit aktu­eller Hard­ware zur Verfü­gung. Wir spre­chen im Podcast über das Äußere, aber auch über die tech­nischen Neue­rungen, die das Smart­phone mit sich bringt.

Auch das iPad Air hat ein Upgrade erhalten. Das Tablet bietet - wie das iPhone SE (2022) - Unter­stüt­zung für die 5G-Mobil­funk­netze. Dank neuem Prozessor ist das Gerät auch schneller als sein Vorgänger. Und apropos schnell: Apple hat einen neuen M1-Ultra-Prozessor vorge­stellt, der beim eben­falls neuen Mac Studio erst­mals zum Einsatz kommt.

Es gibt aber auch ein Apple-Produkt, das "geräuschlos" aus dem Port­folio des Herstel­lers entfernt wurde. Soft­ware-Updates wurden auf der Keynote eben­falls nicht erwähnt. Dabei steht die Veröf­fent­lichung der finalen Version von iOS 15.4 und anderer Betriebs­system-Upgrades kurz bevor. All das sind Themen, auf die wir in der neuen Ausgabe unseres Podcasts eingehen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Nachbetrachtung: Apples März-Event im teltarif.de-Podcast Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.