Am 20. April findet das erste Special Event von Apple in diesem Jahr statt. Erwartet wird unter anderem die neue Version des iPad Pro. Auch iOS 14.5 und andere Soft­ware-Updates sind wahr­schein­lich.

Einen Monat später als ursprüng­lich vermutet findet am kommenden Dienstag, den 20. April, das erste Special Event von Apple in diesem Jahr statt. Das hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern jetzt offi­ziell bestä­tigt. Einmal mehr handelt es sich Corona-bedingt um eine reine Online-Veran­stal­tung, die für 19 Uhr deut­scher Zeit geplant ist.

Das Motto der Keynote lautet "Spring Loaded". Das Logo zur Veran­stal­tung ist recht farben­froh, liefert aber keine Hinweise zu den Produkten, die wir zu sehen bekommen. Als wahr­schein­lich gilt eine Neuauf­lage der iPad-Pro-Reihe. Zwar hatte Apple seine höher­wer­tigen Tablets bereits im vergan­genen Jahr aktua­lisiert - damals aber noch ohne Unter­stüt­zung für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G. Apple bestätigt Special Event

Foto: Apple In der Gerüch­teküche wird darüber speku­liert, dass Apple zumin­dest für die 12,9 Zoll große Vari­ante des Tablets auch ein verbes­serte Display-Tech­nologie einsetzen will. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass es zum Verkaufs­start Liefer­eng­pässe geben wird. Die Gerüchte, dass die neuen iPad-Pro-Modelle noch in dieser Woche ohne Event ange­kün­digt werden, haben sich wiederum nicht bestä­tigt.

Start für die AirTags

Eben­falls zu erwarten sind die AirTags, die bei der Suche nach Gegen­ständen helfen sollen. Gerüchte um diese Produkte gibt es schon seit geraumer Zeit. Ange­zeigt werden die AirTags-Stand­orte dann vermut­lich in der "Wo-ist"-App, die auf jedem iPhone vorin­stal­liert ist und aktuell dazu gedacht ist, um Apple-Geräte wie iPhone und iPad, Mac oder AirPods aufzu­finden.

In den vergan­genen Monaten gab es immer wieder Hinweise auf ein neues Apple TV. Die neue Strea­ming-Box könnte unter anderem mit einer verbes­serten Fern­bedie­nung ausge­lie­fert und besser auf Gaming opti­miert werden. Gerüchte gibt es auch zu einer Kombi­nation aus Strea­ming-Box und Soundbar. Sprich: Das Apple TV könnte einen inte­grierten HomePod bekommen.

In diesem Jahr wird auch mit neuen Macs gerechnet. Ob Apple schon kommende Woche neue Computer zeigt, ist aber unklar. Eine Neuauf­lage des iPhone SE wird es hingegen nicht geben. Analysten gehen davon aus, dass die kleine Einsteiger-Vari­ante des Apple-Smart­phones frühes­tens im kommenden Jahr wieder aktua­lisiert wird. Dafür könnte Apple die Keynote nutzen, um iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 und andere Soft­ware-Updates nach einer mehr als zwei­mona­tigen Beta-Phase offi­ziell zu verteilen.

Auch der Termin für die WWDC 2021 steht bereits fest, wie wir in einer weiteren Meldung bereits berichtet haben.