Offiziell: Apple lädt zum Special Event am 8. März ein

Apple bestätigt Event am 8. März

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de In den vergan­genen Wochen gab es viele Speku­lationen um ein Früh­jahrs-Event von Apple. Jetzt hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Veran­stal­tung offi­ziell bestä­tigt. Das Special Event wird wie erwartet am 8. März ab 10 Uhr Orts­zeit in Kali­for­nien statt­finden. Das entspricht 19 Uhr Mittel­euro­päi­scher Zeit. teltarif.de wird an diesem Tag im Rahmen verlän­gerter Redak­tions­zeiten über alle rele­vanten Neuheiten berichten, die Apple der Öffent­lich­keit präsen­tiert.

Einmal mehr findet die Keynote von Apple Corona-bedingt "nur" virtuell statt. Publikum vor Ort in Cuper­tino ist nicht vorge­sehen. Im Rahmen der Veran­stal­tung sind gleich mehrere neue Produkte zu erwarten - vom iPhone oder das iPad bis hin zum Mac und zu Soft­ware-Updates. Letz­tere haben wir in den vergan­genen Wochen bereits in Form von Beta-Versionen zu sehen bekommen.

iPhone SE 3 mit 5G und altbe­kanntem Design

Apple bestätigt Event am 8. März

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Wich­tigstes neues Produkt wird die Neuauf­lage des iPhone SE sein. Ob es sich dabei um ein iPhone SE Plus oder ein iPhone SE der dritten Gene­ration handeln wird, ist noch nicht bekannt. Design-Ände­rungen gegen­über dem Vorgänger aus dem Jahr 2020 werden nicht erwartet. Für das neue Modell wird aber mit Unter­stüt­zung für die 5G-Mobil­funk­netze gerechnet. Der A15-Bionic-Prozessor dürfte zudem dafür sorgen, dass sich die Perfor­mance gegen­über dem Vorgänger stei­gert.

Ein Update wird auch für das iPad Air erwartet. Das Tablet posi­tio­niert sich preis­lich und auch von den Leis­tungs­daten her zwischen dem güns­tigen Einsteiger-iPad und der Pro-Reihe. Auch bei diesem Gerät wird ein neuer Prozessor für mehr Leis­tung sorgen. Es könnte aber auch eine neue Front­kamera mit "Center Stage" verbaut werden, die bei Video­kon­ferenzen dafür sorgt, dass der Nutzer auch dann im Bild bleibt, wenn er sich bewegt.

Start für den M2-Prozessor

Apple könnte auf der Veran­stal­tung auch die ersten Macs mit der neuen M2-Prozes­sor­gene­ration vorstellen, etwa einen neuen Mac Mini, einen aktua­lisierten MacPro, neue MacBooks Pro mit 13-Zoll-Display und einen Nach­folger für den iMac mit 27-Zoll-Display. Der aktu­elle iMac mit "großem" Touch­screen hat noch Intel-Hard­ware an Bord.

Eben­falls erwartet werden die finalen Versionen der nächsten Soft­ware-Updates von Apple, also beispiels­weise iOS 15.4 und watchOS 8.5. iPhone-Besitzer bekommen mit den Aktua­lisie­rungen neue Funk­tionen, die die Nutzung des Smart­phones während der Corona-Pandemie etwas ange­nehmer gestalten. Über Details zu neuen iPhone-Features unter iOS 15.4 haben wir in einer weiteren Meldung bereits berichtet.