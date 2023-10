Smartphone-Absatz: Apple verkürzt Abstand zu Samsung

Apple bleibt Samsung dicht auf den Fersen

picture alliance/dpa/Imaginechina via ZUMA Press Apple hat den Abstand zum lang­jäh­rigen Smart­phone-Markt­führer Samsung nach Berech­nungen von Experten zuletzt verkürzt.

Im vergan­genen Quartal habe Samsung 59,6 Millionen Smart­phones verkauft und Apple 53,6 Millionen seiner iPhones, schätzte die Analy­sefirma IDC am Donnerstag. Das bringe die Markt­anteile der beiden größten Anbieter auf 19,7 und 17,7 Prozent.

Samsung verkauft weniger, Apple mehr

picture alliance/dpa/Imaginechina via ZUMA Press Im zweiten Quartal trennten Samsung und Apple nach Berech­nung von IDC noch gut vier Prozent­punkte. Den Ausschlag für die Entwick­lung im vergan­genen Vier­tel­jahr gab, dass Samsungs Gerä­teab­satz im Jahres­ver­gleich um 8,4 Prozent fiel, während Apple 2,5 Prozent mehr iPhones verkaufte.

Seit Jahren ist üblich, dass Apple im Weih­nachts­quartal nach der Vorstel­lung neuer iPhone-Modelle die Spit­zen­posi­tion im Markt über­nimmt. Auf Jahres­sicht liegt jedoch tradi­tio­nell Samsung vorn. Dass der Abstand im dritten Quartal so deut­lich schrumpft, ist eher unge­wöhn­lich.

Auf Platz drei setzte der chine­sische Anbieter Xiaomi im vergan­genen Quartal nach IDC-Rech­nung 2,4 Prozent mehr Smart­phones ab und kam auf einen Markt­anteil von 13,7 Prozent. Aufsteiger des Jahres ist der bisher vor allem in Afrika aktive chine­sische Anbieter Trans­sion, der im vergan­genen Quartal 35 Prozent mehr Smart­phones als ein Jahr zuvor verkaufte. Mit 26 Millionen abge­setzten Geräten und einem Markt­anteil von 8,6 Prozent rückte Trans­sion nahe an den bekann­teren Konkur­renten Oppo heran.

