Milliarden-Deal: Samsung soll Display für iPhone 8 fertigen

Wie berichtet soll das iPhone 8 mit einem komplett neuen Design auf den Markt kommen. Dazu gehört auch ein OLED-Display, das bei den Smartphones von Apple bislang nicht üblich war. Einem Bericht des Korea Herald zufolge werden die Touchscreens vom größten Apple-Konkurrenten auf dem Smartphone-Markt, Samsung, hergestellt. Dazu wurde dem Bericht zufolge ein neuer Vertrag abgeschlossen. Insgesamt werde Samsung 160 Millionen Panels an Apple liefern.

Bislang hat Apple die OLED-Technik nur bei seiner Smartwatch eingesetzt. Bei Samsung setzt auf den Standard hingegen auch bei seinen Smartphones. Unsicher ist, ob nur das iPhone 8 oder auch iPhone 7S und iPhone 7S Plus mit der für Apple neuen Display-Technik ausgestattet werden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass spätestens ab 2018 neben Samsung auch LG Touchscreen-Panels für Smartphones von Apple liefern wird.

Abseits dessen soll das iPhone 8 einen vergleichsweise starken Akku bekommen. Bislang war die Akkulaufzeit eines der größten Kritikpunkte an den kleineren Apple-Smartphones. Nun gibt es Spekulationen, nach denen das iPhone 8 eine ähnliche Laufzeit wie das iPhone 7 Plus erreichen könne, obwohl es mit seinem 5-Zoll-Bildschirm nur etwa so groß wie das iPhone 7 sein wird. Zudem soll das iPhone 8 anstelle des Fingerabdrucksensors möglicherweise einen Iris-Scanner bekommen.

Vorschusslorbeeren an der Börse

Samsung baut offenbar das Display für das iPhone Die Erwartung starker Verkäufe beim iPhone 8 hat die Apple-Aktie schon jetzt auf ein Rekordhoch getrieben. Das Papier schloss am Montag bei 133,29 Dollar und übertraf damit den bisher höchsten Schlusskurs von 133 Dollar aus dem Februar 2015. Dabei wird die Vorstellung und Markteinführung der nächsten iPhone-Generation erst im September erwartet.

Apple erreichte damit einen Börsenwert von knapp 700 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 657,6 Milliarden Euro) und festigte die Position als wertvollstes Unternehmen der Welt. Google, das sich in den vergangenen Jahren zeitweise auf den ersten Platz geschoben hatte, folgt jetzt mit deutlichem Abstand bei 573 Milliarden Dollar.

Den bisher höchsten zwischenzeitlichen Kurs im Handelsverlauf hatte die Apple-Aktie im April 2015 bei 134,54 Dollar markiert. Danach ging es zum Teil deutlich nach unten, zumal die iPhone-Verkaufszahlen im vergangenen Jahr erstmals rückläufig waren. Doch Apple konnte im Weihnachtsquartal die Erwartungen übertreffen und schob sich mit dem iPhone 7 an die Spitze des Smartphone-Marktes vor Samsung.

