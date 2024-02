Apple & Qualcomm: Kooperation für 5G-Modems verlängert

Auch in den kommenden iPhone-Gene­rationen werden Modems von Qual­comm stecken. Die Part­ner­schaft von Qual­comm und Apple besteht fort.

Lang­fristig möchte sich Apple von Qual­comm als Liefe­rant für 5G-Modems lösen, zumin­dest bis März 2027 hält die Koope­ration aber an. Der kali­for­nische Halb­lei­ter­fer­tiger gab in seinem aktu­ellen Quar­tals­bericht bekannt, dass die Zusam­men­arbeit bis zum genannten Zeit­punkt fort­gesetzt wird. Entspre­chend hat der iPhone-Schöpfer von seiner Option Gebrauch gemacht, die globale Verein­barung der Patent­lizen­zie­rung zu verlän­gern.

Erst im vergan­genen Herbst hatten Apple und Qual­comm einen Fort­bestand der Part­ner­schaft bis 2026 ange­kün­digt. Bis zu einem iPhone mit einem eigenen 5G-Modem wird es noch dauern.

5G-Modem-Verein­barung verlän­gert

5G-Modems: Qualcomm beliefert Apple bis 2027

Foto: Apple, Logo: Qualcomm, Montage: teltarif.de Qual­comm liefert neben Chip­sätzen auch Mobil­funk­module an Partner. Dabei über­zeugen die Produkte sowohl bei LTE als auch 5G mit einem gutem Empfang, einer hohen Daten­rate und einer hohen Effi­zienz. Kein Wunder also, dass viele Hersteller sich auf die Lösungen des Snap­dragon-Schöp­fers verlassen, darunter auch Apple. Aller­dings ist es der iPhone-Firma zugleich ein Dorn im Auge, auf Qual­comm ange­wiesen zu sein. In 2019 erwarb Apple die 5G-Modem-Sparte von Intel. Mit diesen Ressourcen soll ein eigenes Mobil­funk­modul entstehen.

Die Arbeiten scheinen aber nicht allzu flott voran­zuschreiten. So wurde im Herbst 2023 bekannt gegeben, dass Apple und Qual­comm 2024, 2025 und 2026 weiterhin koope­rieren. Im Quar­tals­bericht Q1 2024 (via GSMArena) verkün­dete Qual­comm nicht nur Einnahmen in Höhe von 9,92 Milli­arden US-Dollar, sondern auch eine wich­tige stra­tegi­sche Entschei­dung: Apple entschloss sich dafür, das Lizenz­abkommen bis März 2027 zu verlän­gern. Bisher musste Apple schon mehr­mals mit Rück­schlägen bei der Entwick­lung seines eigenen 5G-Modems kämpfen.

Qual­comm erwähnt selbst Apples 5G-Funk­modul

Trotz all der Verzö­gerungen hat Apple seinen Modem-Plan nicht aufge­geben. Inter­essan­ter­weise bestä­tigte Qual­comm selbst im Quar­tals­bericht, dass irgend­wann in Zukunft mit einem entspre­chenden Produkt zu rechnen ist. Das iPhone 15 hat das Funk­modul Qual­comm Snap­dragon X70 verbaut. Dieses hat viele KI-Features für die Verwal­tung der 5G-Kanäle. Es funkt im Sub-6-GHz-Bereich und im Milli­meter­wellen-Spek­trum. Theo­retisch sind bis zu 10 GBit/s im Down­load und maximal 3,5 GBit/s im Upload mit diesem Modem möglich.

