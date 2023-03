Sparkassen: So erfolgreich sind Apple Pay & Co.

Mobile Bezahl­sys­teme wie Apple Pay und Google Pay sind auf Erfolgs­kurs. Das bestä­tigte jetzt auch der Deut­sche Spar­kassen- und Giro­ver­band e.V. Bis Ende vergan­genen Jahres haben Kunden der Spar­kassen in Deutsch­land den Angaben zufolge insge­samt rund sechs Millionen Giro­cards (Spar­kassen-Cards) und Kredit­karten digi­tali­siert. Hierzu steht für iPhone- und Apple-Watch-Nutzer Apple Pay zur Verfü­gung. Auf der Android-Platt­form von Google setzen die Spar­kassen auf eine eigene App namens "Mobiles Bezahlen".

Wie es weiter heißt, zahlt mitt­ler­weile jeder dritte Spar­kassen-Kunde, der auch die App des Kredit­insti­tuts nutzt, mit Smart­phone und/oder Smart­watch. Im Schnitt gab es dem Deut­schen Spar­kassen- und Giro­ver­band zufolge alle 20 Sekunden eine Digi­tali­sie­rung. Mobile Payment im Aufwind

Screenshot: teltarif.de, Quelle/Logo: sparkasse.de, Montage: teltarif.de "Wir entwi­ckeln unsere Zahl­ver­fahren vor allem entlang der Wünsche unserer Kundinnen und Kunden. Dazu gehört ein flächen­deckendes Bargeld­angebot genauso wie der Ausbau digi­taler Zahl­ver­fahren", so Dr. Joachim Schmalzl, Geschäfts­füh­rendes Vorstands­mit­glied des DSGV. "Die Nach­frage nach Mobile Payment ist in den letzten Monaten enorm gestiegen. Insbe­son­dere die Inte­gra­tion der Giro­card in Apple Pay hat hier der Nutzung noch mal einen ordent­lichen Schub gegeben", so Schmalzl weiter.

Fast 850.000 Trans­aktionen pro Tag

Der DSGV zählte im vergan­genen Jahr 309 Millionen mobile Zahlungs­vor­gänge durch Spar­kassen-Kunden. Das seien fast 850.000 Trans­aktionen am Tag. Dabei gene­rierten die Nutzer den Angaben zufolge einen Umsatz von 8,5 Milli­arden Euro - ein Wachstum von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neu ist seit etwa einem Jahr die Möglich­keit, mit der digi­talen Giro­card auf Apple Pay oder der Mobiles-Bezahlen-App an NFC-fähigen Geld­auto­maten Bargeld abheben, einzahlen oder Geld wech­seln.

Ende vergan­genen Jahres war die App "Mobiles Bezahlen" auf rund 1,6 Millionen Android-Smart­phones instal­liert. Das sei ein Plus von 400.000 Instal­lationen oder 33 Prozent gegen­über 2021. Zu Apple Pay teilte der DSGV keine genauen Zahlen mit. Aller­dings würden mehr als 60 Prozent der iPhone-Besitzer unter den Spar­kassen-Kunden den mobilen Bezahl­dienst nutzen.

Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der Nutzer mobiler Bezahl­lösungen einer Statista-Prognose auf rund 19 Millionen steigen. Knapp die Hälfte davon - rund neun Millionen - seien voraus­sicht­lich Spar­kassen-Kunden.

In einer weiteren Meldung haben wir über neue Partner für Google Pay berichtet.