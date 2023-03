"Apple Pay Later" startet: Rechnung in vier Raten zahlen

Apples Bezahl­dienst "Apple Pay Later" startet in den USA. Ausge­wählte Nutzer können nun Zahlungen in Raten tätigen.

Was "Apple Pay Later" macht, liegt auf der Hand: Zahlungen auf "später" (later) verschieben. Der Dienst ist in Apples Bezahl­dienst Apple Pay inte­griert und ermög­licht es Nutzern, Einkäufe in vier Zahlungen über einen Zeit­raum von sechs Wochen aufzu­teilen. Zinsen und Gebühren sollen dabei laut Anbieter nicht anfallen.

Apple-Pay-Later-Darlehen sind zwischen 50- und 1000 US-Dollar möglich. Der Dienst kann für Online- und In-App-Käufe auf iPhone (iOS 16.4) und iPad (iPadOS 16.4) und bei Händ­lern genutzt werden, die Apple Pay als Zahlungs­methode akzep­tieren. Derzeit ist der Dienst aller­dings nur in den USA verfügbar und aktuell nur über ein Einla­dung. Das hat den Hinter­grund, dass zufällig ausge­wählte Nutzer eine Vorab­ver­sion von Apple Pay Later testen können. Apple gibt zu Proto­koll, Apple Pay Later in den kommenden Wochen allen berech­tigten Nutzern anbieten zu wollen. Konkrete Infor­mationen, ob und wann der Dienst auch in Deutsch­land verfügbar sein wird, gibt es derzeit noch nicht.

Apple Pay Later - so gehts (für Nutzer in den USA)

"Apple Pay Later" startet in den USA

Bild: Apple Bevor Nutzer Apple Pay Later nutzen können, müssen sie inner­halb der Apple-Wallet-App einen Kredit bean­tragen. Anschlie­ßend müssen sie die Höhe des Darle­hens­betrags eingeben. Nachdem der Antrag geneh­migt wurde, soll in der Wallet-App die Option "Später bezahlen" auftau­chen. Bei Verwen­dung von Apple Pay als Zahlungs­methode könne so mit "Apple Pay Later" ein Kauf getä­tigt werden. Sobald Apple Pay Later einge­richtet ist, sollen Nutzer auch direkt im Checkout-Prozess einen Kredit bean­tragen können. Authen­tifi­ziert werden Apple-Pay-Later-Zahlungen via FaceID, TouchID oder Pass­code.

Apple Pay Later ist ein Angebot der Apple Finan­cing LLC, bei der es sich um eine Toch­ter­gesell­schaft von Apple Inc. handelt, die für die Boni­täts­prü­fung und Kredit­ver­gabe zuständig ist. Ab Herbst sollen Apple-Pay-Darlehen an US-Auskunf­teien gemeldet werden.

Nur Debit­karten werden akzep­tiert

Apple Pay Later: Übersicht in der Wallet-App

Bild: Apple Als Rück­zah­lungs­methode werden nur Debit­karten, aber keine Kredit­karten akzep­tiert. Das soll verhin­dern, dass Nutzer zu hohe Schulden aufnehmen. Apple Pay Later ist direkt in der Wallet-App inte­griert. Darüber können Nutzer den fälligen Gesamt­betrag einsehen und die Raten, die noch zu zahlen sind.

Die fälligen Zahlungen können auch in einer Kalen­der­über­sicht ange­zeigt werden. Bevor eine Zahlung fällig wird, sollen die Nutzer per Wallet-App und E-Mail über die bevor­ste­hende Trans­aktion infor­miert werden.

Ab sofort ist Apple Music Clas­sical in Deutsch­land verfügbar. Welche Voraus­set­zungen für die Nutzung der neuen Musik-Strea­ming-App erfüllt sein müssen und was der Dienst kostet, lesen Sie in einer weiteren News.