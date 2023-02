iPhone: Apple will Frontkameras & Sensoren verstecken

In Zukunft könnten Face ID und Touch ID ein Zuhause unter dem Bild­schirm von Apple-Geräten finden. Außerdem soll das Display des iPhone 15 Pro Max sehr hell sein.

Mit der Dynamic Island hat Apple dem Kamera-Loch Leben einge­haucht, das Feature wird wohl bleiben, die Bohrung mögli­cher­weise nicht. Es tauchte ein neues Patent des Herstel­lers auf, welches unter dem Bild­schirm befind­liche Kameras und Sensoren beschreibt. Auf diese Weise könnte das Unter­nehmen sowohl die Gesichts­erken­nung via Face ID als auch einen Finger­abdruck­sensor via Touch ID hinter dem Panel verbergen.

Während wir diese Funk­tion wahr­schein­lich nicht im iPhone 15 sehen werden, soll das Display dennoch strahlen. Mit bis zu 2500 cd/m² um genau zu sein.

Patent für UDC, iPhone 15 Pro Max mit 2500 cd/m²?

Grafik des Apple-Patents

Bild: Patently Apple Bei der nord­ame­rika­nischen Patent­behörde USPTO (via Patently Apple) wurde kürz­lich das Doku­ment US 11567311 B1 des iPhone-Schöp­fers publi­ziert. In diesem Schrift­stück ist von einer "Kerben-Sektion im Display mit trans­parentem Fenster unter­schied­licher Form und Größe" die Rede.

Es handelt sich um einen sepa­raten Bereich der Anzeige, der sich bei Bedarf durch­sichtig schalten lässt. Das kennen wir beispiels­weise von der Under-Display-Kamera des Galaxy Z Fold 4. Aller­dings nennt Apple ein ganzes Arsenal an poten­ziellen Sensoren unter dem Display.

Neben welchen für Face ID und Touch ID werden Sensoren für in der Luft ausführ­bare Gesten, Druck­sen­soren, Posi­tions­sen­soren, Orien­tie­rungs­sen­soren, Bewe­gungs­sen­soren, Beschleu­nigungs­sen­soren, ein Kompass, Gesund­heits­sen­soren, Licht­sen­soren, Distanz­mes­sung (Lidar), Feuch­tig­keits­sen­soren und die Augen­ver­fol­gung als Beispiele aufge­führt.

Übri­gens sollen die unter dem Display verbauten Module nicht nur im iPhone, sondern auch im iPad, in der Apple Watch, im Mac, im Headset und im Info­tain­ment­system einsetzbar sein.

iPhone 15 mit extrem hellem Display?

Die meisten modernen High-End-Smart­phones sind hell genug, um selbst starker Sonnen­ein­strah­lung zu trotzen. Dennoch kann es Situa­tionen geben, welche die Ables­bar­keit erschweren. Beim iPhone 15 Pro Max soll man laut des Insi­ders ShrimpApplePro kein Gegen­licht fürchten müssen.

Im iPhone 15 Pro Max soll ein neues AMOLED-Display von Samsung stecken. Besagte Anzeige hätte eine Spit­zen­hel­lig­keit von 2500 cd/m². Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max hat 2000 cd/m² und das Galaxy S23 Ultra 1750 cd/m².

Nächstes Jahr könnte ein iPhone Ultra locken.