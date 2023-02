Patent zeigt Studie eines iPhone Fold mit sensitivem Gehäuse

Die Finger könnten bei einem zukünf­tigen iPhone Fold nicht mehr so oft Bereiche des Displays verde­cken. Eine berüh­rungs­emp­find­liche Fläche soll es möglich machen.

Apple lässt sich mit seinem ersten falt­baren iPhone viel Zeit. Wenn dieses dann kommt, könnte es aller­dings beson­ders inno­vativ sein. In einem kürz­lich aufge­tauchten Patent beschreibt der Hersteller berüh­rungs­emp­find­liche Bereiche abseits des Displays eines Fold­ables, die sich vorne, hinten und an abge­run­deten Seiten inte­grieren lassen. Mit diesen will der Hersteller errei­chen, dass die Finger des Anwen­ders nicht immer Teile des Touch­screens bede­cken. Für mehr­fach falt­bare Mobil­geräte und regu­läre iPhones eignet sich die Tech­nologie eben­falls.

iPhone Fold könnte sensi­tive Hülle haben

Ein iPhone mit berührungsempfindlichen Gehäuse

Patently Apple, Apple Fold­ables sind bereits seit über vier Jahren von vielen namhaften Herstel­lern wie Samsung, Xiaomi, Huawei, Moto­rola Mobi­lity, Oppo und Vivo erhält­lich. Auf ein Modell von Apple müssen Fans noch warten. Dieses Warten scheint sich aber zu lohnen. Zumin­dest, wenn man das von Patently Apple bei der nord­ame­rika­nischen Patent­behörde USPTO gesich­tete Doku­ment studiert. Der Elek­tronik­kon­zern denkt darüber nach, ein künf­tiges iPhone nicht nur zu falten, sondern ihm auch eine berüh­rungs­emp­find­liche Hülle zu spen­dieren.

„Es kann heraus­for­dernd sein, Eingaben von einem Nutzer zu erhalten und ihm den Display­inhalt effi­zient zu zeigen“, gibt das Schrift­stück zu bedenken. „Beispiels­weise, wenn ein Anwender einen Touch­screen berührt, verdeckt seine Hand Inhalte, die auf dem Display gezeigt werden.“ Eine Proble­matik, die es natur­gemäß bei berüh­rungs­emp­find­lichen Anzeigen gibt. Mit einer sensi­tiven Fläche ober- oder unter­halb der Anzeige, an einer Kante oder dem Rücken des Mobil­geräts ließe sich dieser Umstand mildern. Apple würde dort etwa die Laut­stär­kere­gelung, einen Kamera-Auslöser und die Hellig­keits­anpas­sung reali­sieren.

Physi­sche Tasten trotz Sensor-Bereiche?

Einfach- und mehrfach faltbares iPhone mit berührungsempfindlichem Gehäuse

Patently Apple, Apple Inter­essan­ter­weise schwebt Apple bei diesem Patent eine Lösung mit Ausspa­rungen für physi­sche Bedien­ele­mente wie die Laut­stär­ketasten, die Profil-Taste und den Ein-/Ausschalter vor. Die berüh­rungs­emp­find­liche Schicht würde sich also, sofern diese seit­lich ange­bracht wäre, um diese Einga­beme­thoden befinden. Auf den Patent­skizzen ist aber nicht nur ein falt­bares iPhone zu sehen. Auch ein mehr­fach falt­bares Mobil­gerät und ein tradi­tio­nelles iPhone sind für die sensi­tive Gestal­tung nutzbar. Ob und wann Apple dieses Konzept umsetzt, bleibt abzu­warten.

Alter­nativ könnte das iPhone 15 Solid-State-Tasten haben.