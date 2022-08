Kann man iPhone und iPad bald mehrfach knicken?

Während Samsung und andere Hersteller von Android-Smart­phones und -Tablets bereits seit einigen Jahren auch auf Fold­ables setzen, sind iPhones und iPads von Apple mit falt­barem Display noch nicht in Sicht. Doch auch der ameri­kani­sche Konzern hat offenbar Pläne für mobile Endge­räte mit falt­barem Display. Darauf deutet ein Patent­antrag hin, den Apple jetzt einge­reicht hat.

Der Patent-Anmel­dung zufolge könnten sogar Bild­schirme geplant sein, die sich drei­fach falten lassen und dennoch so robust sind, dass sie für die alltäg­liche Nutzung geeignet sind. Einem heise-Bericht zufolge hat Apple neben dem Falt-Mecha­nismus auf die Stabi­lität ein beson­deres Augen­merk gelegt. Nach Möglich­keit vermieden werden sollen Schäden, die beispiels­weise durch einen Finger, einen Stift und andere Gegen­stände verur­sacht werden können. Arbeitet Apple am iPhone Fold?

Foto/Montage: teltarif.de Ein Patent-Anmel­dung bedeutet noch nicht, dass Apple die Displays in der ange­dachten Form tatsäch­lich reali­siert. Sie zeigt aber sehr wohl, dass sich das Unter­nehmen eben­falls mit der Möglich­keit beschäf­tigt, Smart­phones und Tablets auf den Markt zu bringen, die sich durch Falten verklei­nern lassen, sodass sie für den Trans­port hand­licher werden. Bislang gingen Analysten davon aus, dass Apple ab etwa 2025 Geräte auf den Markt bringen könnte, deren Displays sich falten lassen.

Samsung setzt auf Fold­ables

Der Apple-Konkur­rent Samsung rechnet damit, dass Mitte des aktu­ellen Jahr­zehnts unge­fähr die Hälfte aller Premium-Smart­phones mit falt­barem Display ausge­stattet ist. So gesehen ist es folge­richtig, dass sich auch Apple mit dem Thema ausein­ander­setzt, wenn der Konzern nicht den Anschluss an die Konkur­renz verlieren möchte.

So könnte das "iPhone Fold" im ausge­klappten Zustand beispiels­weise ein iPad mini ersetzen. Ein iPad mit Falt-Mecha­nismus käme mit beson­ders großem Bild­schirm daher, ohne unter­wegs wesent­lich mehr Platz als ein "herkömm­liches" Tablet zu benö­tigen. Als Alter­native zur Display-Technik, für die Apple jetzt einen Patent­antrag gestellt hat, kommt die E-Ink-Tech­nologie in Frage, die bei Apple laut Bran­chen­berichten bereit erprobt wird.

Der iPhone-Hersteller hat sich zu even­tuellen Plänen für mobile Geräte mit falt­baren Displays bislang nicht geäu­ßert. Statt­dessen bereitet das Unter­nehmen derzeit sein nächstes Event vor, das am über­nächsten Dienstag um 19 Uhr deut­scher Zeit statt­findet. Dabei wird es zwar um neue Smart­phones geben. Über falt­bare Displays verfügen diese aller­dings nicht. Dennoch könnte es im Rahmen der iPhone-Keynote eine Über­raschung geben.