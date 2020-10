Apple One gestartet: So lassen sich Abo-Kosten sparen

Das im September ange­kün­digte Dienste-Paket Apple One ist ab sofort erhält­lich. In Deutsch­land kostet das Angebot monat­lich 15 bis 20 Euro.

Apple One ist da

Foto: Apple Auf seinem September-Event hatte Apple sein neues Dienst­epaket Apple One vorge­stellt. Das funk­tio­niert ähnlich wie Amazon Prime. Mehrere einzelne Services werden dabei kombi­niert. Für Kunden, die das Paket anstelle der Einzel-Abon­nements wählen, gibt es preis­liche Vorteile. Ab sofort ist Apple One in Deutsch­land verfügbar.

Hier­zulande gibt es derzeit zwei verschie­dene Preis­pläne. Zum Monats­preis von 14,95 Euro bietet der ameri­kani­sche Konzern eine Kombi­nation aus Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und dem 50-GB-Spei­cher­plan für die iCloud an. Gegen­über der Einzel­buchung der genannten Dienste ergibt sich ein monat­licher Preis­vor­teil von 6 Euro.

Ist das klei­nere Apple-One-Paket für Einzel­per­sonen gedacht, so richtet sich der zweite Tarif an Fami­lien. Dieser schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 19,95 Euro zu Buche und kann von bis zu fünf Fami­lien­mit­glie­dern genutzt werden. Diese bekommen die glei­chen Dienste wie im Einzel-Abo. In der iCloud stehen aber 200 GB anstelle von 50 GB Spei­cher­platz zur Verfü­gung.

So kann Apple One abon­niert werden

Foto: Apple Wie Apple zum Start seines neuen Dienste-Pakets mitteilte, können sich Inter­essenten über das iPhone, das iPad, den iPod touch oder das Apple TV mit iOS 14, iPadOS 14 oder tvOS 14 für Apple One anmelden. In den kommenden Wochen soll die Anmel­dung auch über den Mac möglich sein. Dazu wird die neue macOS-Version Big Sur benö­tigt.

Zur Anmel­dung wird das Menü "Einstel­lungen" aufge­rufen. Dort geht der Kunden ins Menü zu seiner Apple-ID und dort auf die Verwal­tung für Abon­nements. Hier sollte Apple One als Empfeh­lung ange­zeigt werden. Wenn sich ein Nutzer für einzelne Apple-Services anmeldet, soll ihm auto­matisch das passende Apple-One-Bundle empfohlen werden, sofern dieses güns­tiger ist. Dabei werden alle Services berück­sich­tigt, für die der Nutzer bereits bezahlt.

Ob und wann das für den ameri­kani­schen Markt zum Preis von 29,95 Dollar ange­kün­digte Apple One Premier auch nach Deutsch­land kommt, ist unklar. Dienste wie Apple News+ und Apple Fitness+, die zu diesem Paket gehören, sind hier­zulande nicht verfügbar. Fest­zuhalten bleibt natür­lich auch, dass sich Apple One nicht für alle Kunden lohnt. Wer nur einen Teil der im Abo enthal­tenen Dienste nutzt, braucht das Bundle eher nicht.

