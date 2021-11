Frühstart: Apple One Premium bereits verfügbar

Apple One Premium ist für viele Inter­essenten in Deutsch­land bereits verfügbar. Offi­ziell startet der Dienst hier­zulande am 3. November.

Wie berichtet bringt Apple die Premium-Version seines Dienste-Pakets Apple One jetzt auch auf den deut­schen Markt. Offi­ziell startet der Dienst zum 3. November. Zahl­reiche Inter­essenten berichten jedoch, dass sie das Abon­nement bereits jetzt bekommen können. So haben Bestands­kunden die Möglich­keit, vom bisher genutzten Einzel- oder Fami­lien-Preis­plan zum Premium-Tarif zu wech­seln.

Im Test der teltarif.de-Redak­tion zeigte sich, dass ein aktives Abon­nement nicht unbe­dingt erfor­der­lich ist, um Apple One Premium bereits zu erhalten. Klickt man als früherer Nutzer auf Apple One unter den abge­lau­fenen Abon­nements, so findet sich hier neben den beiden schon bisher buch­baren Tarifen nun auch das neue Premium-Modell. Ob das für alle poten­ziellen Inter­essenten zutrifft, ist nicht bekannt.

Bei Inter­essenten, die Apple One weder aktuell noch in Vergan­gen­heit gebucht haben, wird die neue Option, die mit einem Monats­preis von 28,95 Euro zu Buche schlägt, noch nicht ange­zeigt. Das sollte spätes­tens ab Mitt­woch der Fall sein. Enthalten sind bei Apple One Premium das Fami­lien-Abo für Apple Music, Apple TV+ und der Spie­ledienst Apple Arcade. Dazu kommen 2 TB Spei­cher­platz in der iCloud. Erst­mals in Deutsch­land verfügbar ist auf diesem Weg Apple Fitness+.

In den USA kann Apple One Premium noch mehr

Apple One Premium in Deutschland

Foto: teltarif.de In den USA, Kanada, Austra­lien und im Verei­nigten König­reich ist auch die Nach­richten-Flat­rate Apple News+ im Preis enthalten. In weiteren Ländern hat Apple diesen Dienst noch nicht einge­führt. Bislang hat der Konzern auch keine Angaben dazu gemacht, ob und wann das Nach­richten-Angebot mögli­cher­weise auf weitere Staaten ausge­weitet wird. Apple konzen­triert sich offenbar weit­gehend auf über­wie­gend englisch­spra­chige Regionen.

Kunden, denen die 2 TB Spei­cher­platz in der iCloud bei Apple One Premium nicht ausrei­chen, können weiteren Spei­cher­platz bei Bedarf hinzu­buchen. Wer monat­lich 9,99 Euro extra zahlt, kommt so auf insge­samt 4 TB Spei­cher­kapa­zität auf den Apple-Servern. Inter­essenten, die Apple One bislang nicht genutzt haben, können eines der Dienste-Pakete einen Monat lang kostenlos testen. Zum Ende des Test­zeit­raums lässt sich das Angebot kündigen oder kosten­pflichtig weiter­nutzen. Die Mindest­lauf­zeit beträgt einen Monat. Vergüns­tigte Kondi­tionen beim Abschluss eines Jahres­abon­nements, wie sie von Apple für das Musik- und Video­strea­ming-Abo verfügbar sind, gibt es bislang nicht.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, bei welcher Aktion Sie sich einen drei­mona­tigen Gratis-Test von Apple TV+ sichern können.