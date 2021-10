Apple One Premium ab 3. November auch in Deutschland

Apple One Premium und Apple Fitness+ sind ab Mitt­woch nächster Woche erst­mals auch in Deutsch­land verfügbar.

Apple bringt sein Dienst­epaket Apple One Premium in 17 weitere Länder. Wie das Unter­nehmen mitteilte, ist das Angebot ab 3. November in insge­samt 21 Staaten welt­weit verfügbar. Auch in Deutsch­land kann das Abon­nement ab Mitt­woch nächster Woche abge­schlossen werden. Hier­zulande wird das Angebot mit einem Monats­preis von 28,95 Euro zu Buche schlagen, wie Apple weiter erklärte.

Die Idee hinter Apple One ist die Möglich­keit, mehrere Dienste des ameri­kani­schen Konzerns im Paket mit einem Preis­vor­teil gegen­über der Einzel­buchung zu bekommen. Bislang waren in Deutsch­land nur das Apple-One-Einzelabo und der Fami­lien-Preis­plan verfügbar. Das Premium-Modell fehlte, weil auch Apple Fitness+ in Deutsch­land nicht ange­boten wurde.

Mit Apple One Premium startet nun auch Apple Fitness+ auf dem deut­schen Markt. Eben­falls im 28,95-Euro-Paket enthalten sind das Apple-Music-Fami­lien-Abon­nement, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ in der Vari­ante mit 2 TB Online-Spei­cher­platz. Die Mindest­lauf­zeit beträgt einen Monat.

Auto­mati­sche Tarif-Empfeh­lung

Apple One Premium kommt nach Deutschland

Foto: Apple Apple One kann beispiels­weise vom iPhone aus gebucht werden, indem in den Einstel­lungen das Unter­menü für die Apple-ID aufge­rufen und dort der Punkt "Abon­nements" ange­klickt wird. Hier sollte Apple One als eigener Menü­punkt zu sehen sein. Apple will den Kunden auto­matisch den Preis­plan empfehlen, der dem bishe­rigen Nutzungs­ver­halten entspricht. Ein späterer Wechsel ist monat­lich möglich.

Das Abon­nement für Einzel­per­sonen kostet mit monat­lich 14,95 Euro rund die Hälfte dessen, was Apple für den neuen Premium-Preis­plan verlangt. Dafür sind beispiels­weise nur 50 GB iCloud+-Spei­cher­platz enthalten. Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade können nicht mit anderen Fami­lien­mit­glie­dern geteilt werden.

Zum Monats­preis von 19,95 Euro ist im Dienste-Port­folio nicht nur die Fami­lien­frei­gabe für Apple Music enthalten. Die Spei­cher­kapa­zität bei iCloud+ steigt auf 200 GB. Im ersten Monat können Inter­essenten Apple One kostenlos testen. Danach werden die regu­lären Monats­gebühren berechnet, wenn der Kunde das Abo nicht kündigt. Was in Deutsch­land weiterhin fehlt, ist der Zugang zu Apple News+. Dieser Dienst ist nur in den USA und Kanada, in Austra­lien und im Verei­nigten König­reich verfügbar.

Wie berichtet hat Apple am Montag­abend unter anderem iOS 15.1 und macOS 12.0.1 veröf­fent­licht.