Apple News App in Deutschland: So geht's

Apple News ist offiziell in Deutschland nicht verfügbar. Mit einem Trick ist die App aber auf jedes iPhone und iPad zu bekommen. Wir zeigen Ihnen, was die Nachrichten-App den Nutzern bietet.

Apple News auf dem iPhone 8 Plus ausprobiert

Apple News gibt es in den USA schon seit geraumer Zeit. In den deutschsprachigen Ländern ist das Programm dagegen nicht verfügbar. Dabei ist die Nachrichten-App fester Bestandteil des iOS-Betriebssystems für iPhone, iPad und iPod touch. Sie muss oder kann nicht nachinstalliert werden, sie lässt sich als System-Anwendung nicht einmal löschen und doch ist sie für deutsche Kunden nicht nutzbar. Wer sich für Apple News interessiert, obwohl die Inhalte nicht auf das deutsche Publikum zugeschnitten sind, kann die App ganz einfach auf seinem iPhone oder iPad freischalten. Wie das funktioniert und was die Anwendung bietet, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Bild.