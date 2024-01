iPad, MacBook, HomePod: Apples nächste Neuheiten

Apple hat große Pläne für das Frühjahr

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de In dieser Woche beginnt Apple in den USA mit der Auslie­ferung der Vision Pro. Aber auch in anderen Regionen der Welt soll es schon bald neue Produkte des ameri­kani­schen Tech­nolo­gie­kon­zerns geben. Einem Bericht der öster­rei­chi­schen Tages­zei­tung Der Stan­dard zufolge, der sich auf Infor­mationen des Bloom­berg-Analysten Mark Gurman bezieht, wird Apple im März unter anderem neue iPads vorstellen, nachdem der Konzern im vergan­genen Jahr keine neuen Tablets auf den Markt gebracht hat.

Bereits seit Monaten wird über eine neue Gene­ration des iPad Pro speku­liert, das ein OLED-Display und eine verbes­serte Front­kamera für Video-Chats bekommen soll. Auch Gurman geht dem Bericht zufolge davon aus, dass diese Geräte auf den Markt kommen werden. Dazu kommt ein iPad Air, für das über ein zweites Modell speku­liert wird, das eine Display-Diago­nale von 12,9 Zoll bekommt. Gurman geht ferner davon aus, dass Apple als Zubehör eine neue Version des Magic Keyboards anbieten wird.

MacBook Air wird leis­tungs­stärker

Apple hat große Pläne für das Frühjahr

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Wie es weiter heißt, wird Apple auch eine neue Version des MacBook Air auf den Markt bringen. Dieses soll mit dem M3-Chip von Apple ausge­stattet werden, der auch schon bei der 14-Zoll-Version des MacBook Pro zum Einsatz kommt. Apple habe die Produk­tions­eng­pässe über­wunden, die bei der aktu­ellen Version des MacBook Pro noch zu unter­schied­lichen Konfi­gura­tionen geführt habe. Da stellt sich unwei­ger­lich die Frage, ob der Hersteller nicht auch für das MacBook Pro ein kleines Upgrade vorstellen wird.

Für das erste Halb­jahr 2024 wird außerdem mit einem smarten Laut­spre­cher gerechnet, der über einen Touch­screen verfügt. In den vergan­genen Monaten gab es bereits mehr­fach Speku­lationen über eine solche HomePod-Vari­ante. Im Code von tvOS 17 sind entspre­chende Hinweise gefunden worden. Diese deuten auch darauf hin, dass Apple Music und die Podcast-App von Apple über das berüh­rungs­emp­find­liche Display gesteuert werden können. Ob der HomePod mit Display eben­falls schon im März vorge­stellt wird, ist noch nicht bekannt.

März-Event oder Ankün­digung per Pres­semit­tei­lung?

Unklar ist derzeit noch, ob Apple die Neuheiten per Pres­semit­tei­lung verkünden und wenige Tage später auf den Markt bringen oder sogar eine Keynote zur Vorstel­lung veran­stalten wird. Für beide Vari­anten gibt es Beispiele aus der Vergan­gen­heit.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welchen Eindruck die Apple Vision Pro in ersten Tests hinter­lassen hat.