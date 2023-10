Bericht: Diese Neuheiten stellt Apple noch im Herbst vor

Neue Apple-Produkte erwartet

Foto: Apple Im September hat Apple unter anderem neue iPhones und Apple Watches vorge­stellt. Es folgte ein neuer Apple Pencil, während das erwar­tete iPad-Upgrade - abseits eines eSIM-Modells für China - ausblieb. Doch noch besteht Hoff­nung darauf, dass der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern in diesem Jahr noch weitere Neuheiten vorstellt.

Der Analyst Mark Gurman, dem gute Kontakte in Apple-Kreise nach­gesagt werden, erwartet, dass der Hersteller noch in diesem Monat einige Neue­rungen vorstellen wird. Gurman hatte in der Vergan­gen­heit schon oft neue Apple-Produkte treff­sicher vorher­gesagt. Zuletzt hatte der Analyst vorab Details zur Apple Vision Pro veröf­fent­licht.

Neue Macs noch Ende Oktober?

Foto: Apple Nun geht Gurman davon aus, dass Apple kommende Woche neue Macs zeigt. Als voraus­sicht­liche Termine gelten dabei der 30. oder 31. Oktober. Denkbar wäre eine Neuauf­lage des iMac mit 24 Zoll großem Display. Das aktu­elle Modell verfügt noch über den aus heutiger Sicht veral­teten M1-Prozessor und ist fast drei Jahre alt.

Speku­liert wird aber auch über neue MacBooks Pro, nachdem die Gerüch­teküche zuletzt davon ausging, dass diese Vari­anten der Klapp­com­puter von Apple erst im kommenden Jahr neu aufge­legt werden. Bereits jetzt sei zu beob­achten, dass die Verfüg­bar­keit der aktu­ellen Modelle schlechter wird, was bei Apple häufig ein Indiz für anste­hende Produkt-Upgrades ist.

Neue iPads im März

Nachdem die für vergan­gene Woche erwar­teten neuen iPads nicht vorge­stellt wurden, geht Mark Gurman nun davon aus, dass Apple im März 2024 jeweils Neuauf­lagen von iPad, iPad mini und iPad Air zeigen wird. Unklar ist, ob gleich­zeitig auch die neuen iPad Pro Modelle mit OLED-Display auf den Markt kommen.

Zuletzt gab es auch Hinweise darauf, dass Apple an Tablets mit falt­baren Displays arbeitet. Schon in der Vergan­gen­heit wurde in Bran­chen­kreisen darüber speku­liert, dass Apple eher Tablets als Smart­phone mit falt­barem Touch­screen auf den Markt bringen will. Die Massen­pro­duk­tion könnte im zweiten Halb­jahr 2024 starten, sodass zum Jahres­wechsel 2024/25 mit dem Markt­start zu rechnen sein könnte.

Als nächstes werden von Apple diverse Soft­ware-Neuheiten erwartet.