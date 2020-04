AirPods, MacBook & mehr: Neue Apple-Produkte im Mai

Neue Produkte von Apple

Foto: teltarif.de Ende März sollte es eigent­lich ein Special Event geben, auf dem Apple seine Produkt-Neuheiten für das Früh­jahr 2020 vorstellt. Dann kam Corona und der ameri­ka­ni­sche Tech­no­lo­gie­kon­zern musste umplanen. Nach dem neuen MacBook Air und der aktu­ellen Genera­tion des iPad Pro wurde jetzt auch die 2020er Version des iPhone SE per Pres­se­mit­tei­lung ange­kün­digt.

Einem Bericht des nieder­län­di­schen Online­ma­ga­zins iCulture zufolge könnte es schon bald weitere Produkt-Neuheiten geben, die Apple auf dem glei­chen Weg vorstellt. So soll die dritte Auflage der AirPods eigent­lich längst verkaufs­be­reit sein. Im Mai sollen die kabel­losen Head­sets dann offi­ziell präsen­tiert werden. Im glei­chen Monat werde Apple eine neue Version des MacBook Pro mit 13 Zoll großem Display vorstellen. Dieses wird die verbes­serte Tastatur erhalten, die der Hersteller bereits bei der größeren Vari­ante des MacBook Pro verbaut.

Gerüchte um neues MacBook 12 Zoll

Neue Produkte von Apple

Foto: teltarif.de Es gibt aller­dings auch Hinweise darauf, dass Apple einen Nach­folger für das im vergan­genen Jahr einge­stellte MacBook mit 12 Zoll großem Display plant. Die Neuauf­lage des ultra­por­ta­blen Note­books werde aller­dings eine entschei­dende Beson­der­heit aufweisen: einen ARM-Prozessor. Damit wäre das Laptop der erste Computer von Apple, der auf ARM-Basis herge­stellt wird. Neben­wir­kung: Das Gerät könnte - anders als die anderen aktu­ellen Macs - die Kompa­ti­bi­lität mit Micro­soft Windows verlieren.

Hinweise gibt es zudem auf eine Neuauf­lage des iPad Air. Für das neue Tablet soll es auch ein Smart Keyboard geben, sodass es sich besser für den produk­tiven Einsatz eignet. Ferner wird für diesen Hand­held über einen Mini-LED-Bild­schirm speku­liert. Mit der Vorstel­lung des neuen iPad Air dürfte aber erst in der zweiten Jahres­hälfte zu rechnen sein.

Kommt AirPower doch noch?

In den vergan­genen Monaten gab es hin und wieder auch Gerüchte, nach denen die von Apple geplante Lade­matte AirPower doch noch reali­siert wird - mögli­cher­weise in einer klei­neren Version als ursprüng­lich geplant. Dazu könnte es in der zweiten Jahres­hälfte ein neues Apple TV, einen neuen HomePod und neue iMac-Modelle geben.

Als gesetzt gelten für den Herbst zudem vier Vari­anten des iPhone 12, das dann auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützt. Details zum aktu­ellen Kennt­nis­stand über das iPhone 12 haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­ge­fasst.