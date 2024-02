Apple Music: Neues Features erlaubt Spotify-Playlist-Import

Apple scheint an einem neuen Feature für den Musik­strea­ming-Dienst Apple Music zu arbeiten. Dabei geht es derzeit um die für das Android-Betriebs­system verfüg­bare Anwen­dung. Eine native Einstel­lung soll es möglich machen, Play­listen von anderen Diensten einfa­cher zu Apple rüber­zuziehen.

Apple Music: SongShift-Inte­gra­tion

Nutzer auf der Social-Media-Platt­formen Reddit (via Online-Portal 9to5Mac) sollen darüber berichten, dass Apple einen Dienst mit dem Namen SongShift in seinen eigenen Musik­strea­ming-Dienst inte­grieren will. Das soll es erleich­tern, Musik von anderen Diensten in Apple Music zu über­tragen, beispiels­weise von Konkur­renten wie Spotify. Die Funk­tion soll sich derzeit in der neuesten Beta-Version von Apple Music auf Android in einem frühen Test befinden und nur wenigen Nutzern zur Verfü­gung stehen. Apple-Music-App auf dem iPhone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: apple.com SongShift als Dritt­anbieter-Dienst gibt es bereits, um Musik­wie­der­gabe­listen zwischen Strea­ming-Platt­formen zu wech­seln und mit Kontakten zu teilen. Laut den Berichten soll Apple aber eine native Inte­gra­tion von SongShift in Apple Music testen. Demnach gebe es in Apple Music für Android eine neue Einga­beauf­for­derung, die danach fragt, ob gespei­cherte Musik und Wieder­gabe­listen aus anderen Musik­strea­ming-Diensten hinzu­gefügt werden sollen. Die Inte­gra­tion soll auch über das Einstel­lungs­menü von Apple Music möglich sein.

Infor­mationen, dass SongShift auch in der iPhone-App von Apple Music einge­setzt werden soll, gibt es bislang noch nicht. Da es verschie­dene Musik-Strea­ming-Dienste wie Spotify auch regulär für Apple-Geräte gibt, erscheint eine künf­tige Erwei­terung mit Features wie SongShift realis­tisch.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Apple startet RCS fürs iPhone nicht frei­willig: Die Gründe.