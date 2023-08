Apple Music: Neue "Discovery Station" mit Empfehlungen

Apple erwei­tert seinen Musik­strea­ming-Dienst Apple Music um eine neue Funk­tion. Nutzer sollen mit einer "Disco­very Station" neue Musik entde­cken können, die sie noch nicht gehört haben. Hinter der Disco­very Station soll ein Algo­rithmus stecken, um den Präfe­renzen der Musik­strea­ming-Nutzer gerecht zu werden. Sollten Sie Apple Music abon­niert haben, müssten Sie das Feature sofort auspro­bieren können. Bei uns in der Redak­tion war es jeden­falls möglich.

Neuer perso­nali­sierter Radio­sender

Apple Music: Neuer personalisierter Sender "Musik entdecken"

Screenshot: teltarif.de Apple Music hat eine neue Musik-Vorschlags­funk­tion erhalten. Das Feature nennt sich "Disco­very Station", wie das Online-Portal Macru­mors berichtet. Dabei handelt es sich um einen perso­nali­sierten Radio­sender, der mit dem Namen der Nutzer gekop­pelt ist und unter "Made for You" läuft. Letzt­lich handelt es sich also um perso­nali­sierte Musik­emp­feh­lungen, in dem der Radio­sender Songs abspielt, die einen ähnli­chen Stil haben, wie Songs, die sich bereits in der Musik­biblio­thek der Nutzer befinden oder die bereits in der Vergan­gen­heit gehört wurden. Die "Disco­very Station" soll dabei aber explizit Songs auswählen, die sich nicht in Play­lists oder der Musik­biblio­thek der Nutzer befinden, wie Macrumos mit Verweis auf das Online-Portal AppleInsider weiter ausführt. Doku­men­tationen, wie der Algo­rithmus funk­tio­niert, sollen noch nicht bekannt sein.

So finden Sie die Disco­very Station

Wir öffneten auf einem in der Redak­tion genutzten iPhone 14 Pro sogleich die Apple-Music-App, um zu prüfen, ob das neue Feature bereits genutzt werden kann. Um an die Disco­very Station zu gelangen, muss in der Apple-Music-App zunächst auf den Reiter "Jetzt hören" geklickt werden. Statt "Made for You" heißt es in der deut­schen Appli­kation von Apple Music "Sender für dich". Dort tauchte neben "Alex­anders Sender" auch die "Musik entde­cken" genannte Disco­very Station auf. Es kann nach einem kurzen durch die ange­botenen Songs scrollen mehr oder weniger bestä­tigt werden, dass die Musik­stücke dem indi­vidu­ellen Geschmack des Autors dieses Arti­kels entspre­chen.

