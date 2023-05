Apple Music und Apple Karten: Neue Lifestyle-Features

Apple kündigt Updates für seine Dienste Apple Music und Apple Karten an. In Apple Music ist ab sofort das Feature "Setlists" verfügbar. In einem neuen Bereich des Musik­strea­ming-Dienstes gibt es eine Auswahl der "wich­tigsten laufenden Tour­neen" und die Setlisten der jewei­ligen Künstler. Wir haben uns das Feature ange­schaut. Zu finden ist es im Reiter "Entde­cken". Aktuell gibt es dort Setlisten der Künstler "Sam Smith", "BLACKPINK", "Peso Pluma", "Kane Brown", "blink-182" und Ed Sheeran. Über den Button "Kommende Shows durch­suchen" können Sie sich die bevor­ste­henden Spiel­stätten des jewei­ligen Künst­lers anschauen und die Termine direkt in den Apple Kalender legen und über die Weiter­lei­tung zu einem entspre­chenden Anbieter auch Tickets kaufen.

Inte­griert ist auch der Musik-Such­dienst Shazam, über den die Konzerte der Künstler entdeckt werden können. "Setlists" in Apple Music

Bild: Apple

Apple Karten mit Apple-Music-Inte­gra­tion

Apples Navi­gati­ons­anwen­dung "Karten" wird laut Angaben des Anbie­ters um mehr als 40 neue Guides erwei­tert. Damit sollen die besten Veran­stal­tungs­orte für Live-Musik ange­zeigt werden. "Apple Music Guides" ist in den Städten Chicago, Detroit, Los Angeles, Nash­ville, New York City, San Fran­cisco, Berlin, London, Paris, Wien, Tokio, Melbourne, Sydney und Mexiko-Stadt verfügbar.

Den Guide für die jewei­lige Stadt errei­chen Sie, wenn Sie "Apple Music" in der Such­leiste von Apple Karten suchen. Beispiel Berlin: Nach dem Öffnen des Apple-Music-Guides können Sie beispiels­weise auf "Explore Berlin's Alter­native Scene" klicken und sich Konzert­stätten anzeigen lassen, wie "Huxleys Neue Welt". Unter "Mehr erfahren" können Sie nun anste­hende Konzert­ter­mine erkunden, per Weiter­lei­tung an den entspre­chenden Anbieter Tickets kaufen, die Veran­stal­tung in den Kalender eintragen und Topsongs eines Künst­lers in Apple Music anhören. Prak­tisch. "Apple Music Guide" für Apple Karten

Bild: Apple Wir haben Ihnen erklärt, wie Sie die neuen Features in Apple Music und Apple Karten öffnen. Sie können aber auch direkt über Links dorthin gelangen. Unter den Links apple.co/MusicVenues und apple.co/setlists gelangen Sie aber eben­falls dorthin. Wenn Sie Apple Music und Apple Karten beispiels­weise über die mobilen Betriebs­sys­teme iOS oder iPadOS verwenden, werden die Dienste auto­matisch über die jewei­ligen Apps geöffnet.

