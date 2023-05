Apple Music Classical: Jetzt auch für Android verfügbar

Orches­trale High­lights und emotio­nale Kompo­sitionen sind jetzt via Apple Music Clas­sical auf Android heimisch. Hingegen müssen diverse Apple-Platt­formen noch warten.

Wenn Sie der klas­sischen Musik zugetan sind und ein Smart­phone mit Android-Betriebs­system besitzen, dürfte Sie die Veröf­fent­lichung von Apple Music Clas­sical auf dieser Platt­form freuen. Mit vorhan­denem Abon­nement von Apple Music oder Apple One lassen sich Meis­ter­werke von Kompo­nisten wie Mozart, Beet­hoven, Bach und Verdi genießen. Der Funk­tions­umfang gleicht jenem der iOS-Fassung.

Dass das Entwick­lers­tudio die Soft­ware bereits jetzt für Android frei­gibt, ist keine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Schließ­lich stehen Versionen für Apple-Platt­formen wie iPad und macOS noch aus.

Apple Music Clas­sical beehrt Android

Apple Music Classical gibt es jetzt für Android

Bild: Apple Klas­sische Musik erfreut sich auch heut­zutage noch großer Beliebt­heit. Die zeit­losen Klänge beein­dru­ckender Arran­gements haben bei Apple Music Clas­sical ein Zuhause gefunden. Vor zwei Monaten ging die zum Service gehö­rende Anwen­dung auf iOS an den Start. Jetzt folgt Android. Dem laut eigenen Angaben größten Klassik-Katalog der Welt können Sie ab sofort auf Smart­phones und Tablets mit Googles mobilem Betriebs­system lauschen. Quali­täts­ein­bußen gibt es nicht, die Streams erfolgen in 192 kHz bei 24 Bit.

Des Weiteren stehen auch die für klas­sische Musik zuge­schnit­tene Suche und die über 700 von Experten erstellten Wieder­gabe­listen zur Verfü­gung. Zusatz­kosten entstehen für die Abon­nenten durch den Service nicht. Aufgrund einer nied­rigen Voraus­set­zung der Android-Version profi­tieren auch Anwender mit älteren Mobil­geräten. Apple Music Clas­sical funk­tio­niert auf Smart­phones und Tablets ab Android 9 Pie. Diese Fassung wurde im August 2018 veröf­fent­licht.

Nutzer anderer Apple-Geräte müssen noch warten

Mit der Veröf­fent­lichung von Apple Music Clas­sical auf Android erreicht der Dienst deut­lich mehr Anwender. Kurio­ser­weise werden nun die beiden größten mobilen Betriebs­sys­teme, aber nicht alle Platt­formen des kali­for­nischen Unter­neh­mens versorgt. So gibt es weiterhin keinen Termin für Apple Music Clas­sical für iPad (zumin­dest nicht im für iPads ange­passten Design), Mac oder Car Play.

Wer also einen Flach­rechner, ein Note­book oder einen statio­nären Computer aus dem Hause Apple besitzt oder den Dienst via Car Play in seinem Auto einsetzen möchte, muss sich noch etwas gedulden.

