Apple Music bald mit Chromecast-Unterstützung?

Der Code der aktuellen Android Beta von Apple Music deutet auf eine baldige Chromecast-Unterstützung hin. Apple will seine Dienste generell verstärkt auf Fremdgeräte bringen.

Apple setzt künftig verstärkt auf Dienste. Das hat das Unternehmen auch im Rahmen seines Special Events vergangene Woche gezeigt. Einer der Dienste ist Apple Music. Die Musik-Flatrate gibt es bereits seit fast vier Jahren und ist neben dem eigenen Ökosystem von Apple auch für Smartphones und Tablets verfügbar, die auf dem Android-Betriebssystem von Google basieren.

Waren die Features der Android-App von Apple Music zunächst noch stark eingeschränkt, so hat Apple das Programm in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Nun könnte einem Bericht von 9to5google zufolge bald eine weitere Funktion folgen. Im Code der Beta-Version der App sind Hinweise auf eine mögliche Chromecast-Unterstützung gefunden worden.

Konkret würde das bedeuten, dass Apple Music sich über das GoogleCast-Protokoll nutzen lässt. Dieses wird nicht nur bei den Chromecast-Sticks, sondern beispielsweise auch bei Smart-TV-Geräten verwendet, die auf dem Android-TV-Betriebssystem basieren. Das Smartphone oder Tablet dient dabei quasi als Fernbedienung, während das eigentliche Streaming auf dem GoogleCast-Gerät erfolgt.

Apple-Dienste kommen verstärkt auf Fremdgeräte

Chromecast-Support für Apple Music? Auch wenn einige Codezeilen auf Chromeast hindeuten, muss das nicht zwingend bedeuten, dass das GoogleCast-Protokoll bald verfügbar sein wird. Denkbar wäre auch, dass Apple vorerst nur Tests durchführt. Andererseits würde diese Erweiterung zur aktuellen Strategie des Konzerns passen, immer mehr eigene Dienste auch auf Geräten anderer Hersteller anzubieten.

Für seinen TV- und Video-Streamingdienst hat Apple beispielsweise die Unterstützung auf diversen Smart-TVs und auch auf dem Amazon Fire TV angekündigt. Insofern wäre es naheliegend, auch Apple Music noch breiter aufzustellen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Apple die Musik-Flatrate auf Android Auto gebracht, nachdem das eigene CarPlay-System schon zuvor unterstützt wurde.

Unwahrscheinlich ist indes die Chromecast-Funktion für die iOS-Version von Apple Music. Dafür bietet Apple hier sein eigenes AirPlay-Protokoll an, das seit dem vergangenen Jahr auch Multiroom-fähig ist. In den USA kann Apple Music zudem mit dem Amazon Echo genutzt werden. In Deutschland ist dieses Feature bislang aber noch nicht angekommen.

