Betriebssysteme: Apple könnte Microsoft überholen

Android ist bei den mobilen Betriebssystemen die klare Nummer eins. Windows 10 Mobile ist praktisch bedeutungslos. Apple könnte in diesem Jahr Microsoft überholen.

Marktanteils-Prognosen für Apple und Microsoft In diesem Jahr könnten die Betriebssysteme von Apple hinsichtlich der Marktanteile die Firmware des Erzrivalen Microsoft überholen. Das zumindest prognostizieren die Analysten von Gartner, deren Ergebnisse das amerikanische Magazin Computerworld veröffentlicht hat. Dabei fassen die Marktforscher allerdings die Desktop- und Mobil-Betriebssysteme macOS und iOS bzw. Windows 10 und Windows 10 Mobile zusammen.

Den Angaben zufolge seien im vergangenen Jahr insgesamt 2,3 Milliarden Geräte wie Computer, Smartphones und Tablets verkauft worden. Microsoft habe dabei einen Anteil von 11,2 Prozent oder 260 Millionen Geräte erreicht. Apple kam nur auf 240 Millionen Macs, iPhones und iPads. Allerdings rechnen die Marktforscher von Gartner damit, dass Apple in diesem Jahr wieder 268 Millionen Geräte absetzen kann. Für Microsoft werden hingegen nur 252 Millionen PCs, Tablets und Windows-Smartphones prognostiziert. Auch für die kommenden Jahre rechnen die Analysten damit, dass Apple steigende Verkaufszahlen verzeichnet, während das Ökosystem von Microsoft stagniere.

Android bei mobilen Systemen klare Nummer eins

Betrachtet man ausschließlich die mobilen Betriebssysteme, so ist Google mit seiner Android-Plattform nach wie vor die Nummer eins. Daran ändern auch die aktuellen Marktanteilszahlen von Kanter Worldpanel nichts, obwohl das iOS-Betriebssystem von Apple in den vergangenen Monaten an Boden gewinnen konnte.

Auch die Marktanteile von Android steigen, während Windows 10 Mobile bzw. Windows Phone der große Verlierer ist. Das verwundert nicht, wenn man berücksichtigt, dass es kaum noch Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem gibt. Die Lumia-Handhelds befinden sich im Ausverkauf und sind bei Microsoft selbst bereits nicht mehr zu bekommen. Das Surface Phone geistert zwar seit vielen Monaten durch die Gerüchteküche. Eine offizielle Ankündigung gibt es aber bis heute nicht.

Windows 10 Mobile bedeutungslos

In Deutschland hat sich der Marktanteil von Windows 10 Mobile vom November 2015 bis zum November 2016 fast halbiert. Aus 5,1 Prozent wurden nun 2,7 Prozent. Auch der Marktanteil von iOS ging - anders als im weltweiten Trend - zurück, so dass von den 23,6 Prozent im November 2015 ein Jahr später nur noch 20,6 Prozent übrig waren. Android steigerte sich in gleichen Zeitraum von 69,8 auf 76,3 Prozent.

In den USA verlor Android 5,1 Prozent und kommt nun auf einen Marktanteil von 55,3 Prozent. iOS legte um 6,4 Prozent zu und erreicht jetzt 43,5 Prozent. In Großbritannien reduzierte sich der Android-Anteil um 1,8 Prozent auf 49,6 Prozent, während iOS um 9,1 Prozent auf 48,3 Prozent zulegen konnte. In den kommenden Monaten werden von Herstellern wie Samsung, LG und Lenovo (Moto) allerdings neue Android-Smartphones erwartet. Das könnte dazu führen, dass die Android-Plattform auch weltweit wieder gegenüber iOS aufholt.