Apple MacOS: Nächstes Version heißt Ventura

In einem zwei­stün­digen Parforce-Ritt hat Apple am Montag­abend seine Neuig­keiten vorge­stellt. Enthüllt wurde unter anderem der neue Name für das MacOS-Betriebs­system, das nun den Namen Ventura trägt, die Versi­ons­nummer 13 wurde nicht genannt.

Stage Manager

Beim Stage Manager kann man aktuell nicht gebrauchte Fenster zur Seite schieben.

Quelle: Apple WWDC Event Wer ernst­haft mit den Geräten arbeitet, hat meist viele Fenster offen, das schnell etwas erdrü­ckend werden, zwischen den einzelnen Aufgaben zu wech­seln. Dafür führt Apple den "Stage Manager" ein. Man kann sich darüber auf eine App konzen­trieren und alle anderen Fenster zur Seite schieben. Ebenso können viele Fenster einer App zusam­men­gefasst werden, man kann aber Fenster zu einer Aufgabe zusam­men­fassen. Der Stage Manager soll vieles auto­matisch können.

Es soll einfa­cher werden, die aktuell bear­bei­teten Dateien auf dem Desktop zu lassen. Mit einem Klick auf den Desktop an der rich­tigen Stelle sollen die Fenster verschwinden, aber die Dateien bleiben. Alter­nativ können die Dateien auch in eine App z.B. das Video-Programm "Finalcut", geschoben werden. Der Stage Manager soll opti­males Multi­tas­king erlauben.

Spot­light

Ein iPhone als WebCam. Das Design von MacOS Ventura bringt viele orangene Farbtöne.

Quelle: Apple WWDC Event Eine App namens "Spot­light" ist "für alles Mögliche" gedacht: So sollen benö­tigte Apps schneller starten, eine Suche nach Texten oder Bildern soll system­weit möglich werden, inklu­sive der Test­suche in Bildern. Man kann auch einen Timer einbauen, damit eine Suche nicht unend­lich dauert. Die Fenster sollen bessere Ergeb­nisse liefern.

Die Suche soll auch in Filmen oder TV-Sendungen möglich sein und natür­lich wird es diese Funk­tionen auch für iOS und iPadOS geben. Spot­light sei auf dem Home­screen verfügbar und mache produk­tiver.

Neuer Mail Client

Mit MacOS Ventura kommt auch ein gründ­lich über­arbei­teter E-Mail-Client. Irrtüm­lich verschickte E-Mails lassen sich jetzt zurück­holen. Außerdem soll es möglich sein, den Zeit­punkt, wann E-Mails ankommen sollen, frei zu wählen.

Auch die Suche in den E-Mails wurde verbes­sert: Es sollen Doku­mente, Links und vieles mehr z.B. "in der letzten Zeit" gefunden werden können. Echte oder vermeint­liche Vertipper wird eine KI korri­gieren und die Funk­tionen sollen auch auf iPad und iPhone funk­tio­nieren.

Safari verbes­sert

MacOS Ventura erlaubt es, Tabs in Gruppen anzuordnen und zu teilen.

Quelle: Apple WWDC Event Der Apple-eigene Browser Safari sei mit Ventura jetzt der "schnellste Browser ever". Die Safari HTML5-Rende­ring-Maschine versteht neue Elemente und ausla­den­deren Content ("immersive"). Es sei möglich im Browser Shared Tabs in Gruppen anzu­legen. Diese Gruppen sollen sich mit anderen teilen lassen ("sharing"). Darüber könnte man in einer Face-Time-Video­kon­ferenz disku­tieren oder gemeinsam daran arbeiten, Bilder oder Texte einfügen oder austau­schen.

Siche­rere Pass­worte

Safari kann schon heute dabei helfen, sichere Pass­wörter zu erstellen. Diese Funk­tion soll erwei­tert werden. Es gibt einen neuen Berech­tigungs­nach­weis ("Creden­tial"). Beispiels­weise können "schwache" Pass­wörter mit wenigen Klicks ein für alle Mal ersetzt werden. Die neue "Passkey"-Funk­tion mit Biome­trie und Kryp­togra­phie wird nur noch über Touch-ID (Finger­abdruck) oder FaceID (Gesichts­erken­nung) bedient. Außerdem soll ein Pass­wort nur noch auf der Webseite funk­tio­nieren, für die es ursprüng­lich gedacht war. Will man das Pass­wort auf einer gefakten Phis­hing-Seite eingeben, funk­tio­niere das nicht.

Passkey soll über alle Apple Geräte hinweg, also Mac, iPhone, iPad und AppleTV funk­tio­nieren, und prin­zipiell auch auf anderen Platt­formen.

Die Beta-Versionen von MacOS Ventura stehen ab sofort für Entwickler zur Verfü­gung, die finalen Versionen sollen im Herbst ("this fall") zur Verfü­gung stehen.

