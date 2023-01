Bericht: Apple arbeitet an Macs mit Touchscreen

Apple könnte laut einem Medi­enbe­richt in einer Abkehr von der bishe­rigen Stra­tegie Mac-Computer mit einem Touch­screen auf den Markt bringen. Der Konzern peile in Über­legungen das Jahr 2025 dafür an, schrieb der Finanz­dienst Bloom­berg in der Nacht zum Donnerstag.

Zugleich sei bisher keine endgül­tige Entschei­dung dazu getroffen worden und die Pläne könnten noch gekippt werden, hieß es unter Beru­fung auf mit den Anstren­gungen vertraute Personen.

Proto­typen von Touch­screen-Macs schon vor Jahren

Ein Mac mit Touch-Display könnte 2025 auf den Markt kommen

Fotos: teltarif.de/Image licensed by Ingram Image, Logo: Apple: Montage: teltarif.de Während viele Hersteller von Windows-Compu­tern ihren Geräten Touch­screens spen­dieren, verzichtet Apple bei seinen Macs darauf. Berüh­rungs­emp­find­liche Bild­schirme gibt es dagegen beim iPad, das in vielen Nutzungs­sze­narien auch als Computer nutzbar ist.

Apple argu­men­tiert bisher, Macs und iPad hätten unter­schied­liche Bedien­kon­zepte und Anwen­dungs­bereiche. Soft­ware-Chef Craig Fede­righi hatte schon vor Jahren gesagt, dass man Proto­typen von Touch­screen-Macs gebaut, aber keinen Mehr­wert darin gefunden habe.

Apple stellte die Macs in den vergan­genen zwei Jahren von Intel-Prozes­soren auf Chips aus eigener Entwick­lung um. Damit basieren alle Geräte auf einer Prozessor-Tech­nologie. Während der Absatz von Windows-PCs nach einem Boom zu Beginn der Pandemie inzwi­schen stark absagte, gewannen Macs Markt­anteile hinzu.

