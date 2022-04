Apple verbessert Karten: Konkurrenz für Google Maps?

Apple will seinen Nutzern in Deutsch­land die Navi­gation verein­fachen und stellt ihnen ab sofort neue Karten mit einem verbes­serten Funk­tions­umfang zur Verfü­gung. Zu den künf­tigen Features zählen über 60 neue Sehens­wür­dig­keiten, die wir uns in 3D anschauen können, eine detail­lier­tere Boden­bede­ckung und Augmented Reality.

Schauen wir uns einmal genauer an, was die jüngsten Apple Karten bieten.

Siri Natural Language Guidance

Siris Sprach­navi­gation soll jetzt noch leichter zu verste­hende Anwei­sungen liefern. Außerdem sorgt ein Spur­assis­tent dafür, dass wir nicht falsch abbiegen oder Ausfahrten verpassen, indem er uns bereits vor dem Abbiegen in die rich­tige Fahr­spur lenkt. Prak­tischer­weise zeigen die neuen Karten auch die zuläs­sige Höchst­geschwin­dig­keit für die Straße, auf der wir uns gerade befinden. Apple Karten bekommen großes Update mit 3D-Ansichten und verbesserter Navigation

Bild: Apple

Echt­zeit­ver­fol­gung und Baustel­len­mel­dungen

Damit Freunde und Familie wissen, wann wir ankommen, können wir die Ankunfts­zeit mit ihnen teilen und ihnen per Link ermög­lichen, unsere Fahrt in Echt­zeit zu verfolgen. Werden wir auf eine Baustelle oder eine Unfall­stelle aufmerksam, die noch nicht in den Karten gespei­chert ist, können wir diese per Sprache an Siri weiter­geben. Das gilt auch für den umge­kehrten Fall, dass eine ange­zeigte Baustelle bereits besei­tigt wurde.

Lieb­lings­ver­bin­dungen fest­pinnen und Flüge planen

Wer seine Reise oder den Arbeitsweg mit öffent­lichen Verkehrs­mit­teln antritt, kann nun mit einem Finger­tipp auf alle Abfahrten in der Nähe zugreifen und Lieb­lings­ver­bin­dungen am Seiten­anfang fest­pinnen. Grund­vor­aus­set­zung hierfür ist iOS 15.

Wich­tige Ereig­nisse, wie aktua­lisierte Abfahrts- und Ankunfts­zeiten oder Ausfälle, können Nutzer in Echt­zeit nach­ver­folgen und werden sogar von den Karten benach­rich­tigt, wenn sie aussteigen müssen.

Zur Opti­mie­rung von Flug­ver­bin­dungen durch­forstet die On-Device-Intel­ligenz von Siri unsere Mails, Wallets oder Kalender nach Infor­mationen, um proaktiv Flug­infor­mationen zu Termi­nals, Gates und Abflug­zeiten sowie Flug­ände­rungen oder -strei­chungen für bevor­ste­hende Reisen zu liefern.

Mit „Umsehen“ inter­aktive Bilder erleben

Die „Umsehen“-Funk­tion bietet inter­aktive Bilder auf Stra­ßen­ebene in 3D-Ansicht. So können wir virtuell durch eine Straße schlen­dern oder Sehens­wür­dig­keiten anschauen. Die Funk­tion ist derzeit nur für München verfügbar, weitere Städte sollen jedoch folgen.

Ab sofort können wir auch Sehens­wür­dig­keiten wie Häfen oder Gebäude in einer verbes­serten 3D-Ansicht betrachten und auf diese Weise Wahr­zei­chen in London, Los Angeles, Mont­real, Phil­adel­phia, San Fran­cisco, San Diego, Vancouver oder Washington bestaunen. Apple setzt hier auf Daten­schutz, indem iden­tifi­zier­baren Infor­mationen wie Gesichter oder Nummern­schilder unkennt­lich gemacht werden.

Wegbe­schrei­bungen via Augmented Reality

Detail­lierte Wegbe­schrei­bungen für Fußgän­ger­routen gibt es künftig via Augmented Reality. Ein Anheben des iPhones genügt, um Gebäude in der Umge­bung zu scannen. Karten gene­riert daraufhin die Posi­tion und sagt uns, wo wir lang müssen. Die Funk­tion beschränkt sich momentan noch auf Berlin, Frank­furt am Main, Hamburg, Köln und München, weitere Städte sollen laut Apple jedoch folgen.

Indoor-Karten

Wer Sorge hat, sich in Einkaufs­zen­tren oder im Flug­hafen­gebäude zu verlaufen, kann durch das einfache Öffnen der Karten einen Über­blick darüber gewinnen, auf welcher Ebene er sich aufhält, welche Restau­rants in der Nähe geöffnet haben, oder wo sich das stille Örtchen befindet.

Inter­aktiver Globus und Flyover

Ähnlich, wie wir es von Google Earth kennen, bieten auch die Apple Karten einen inter­aktiven drei­dimen­sio­nalen Globus, dessen Details beim Herein­zoomen sichtbar werden. So können wir Gebirge, Wüsten, Wälder oder Ozeane betrachten, ohne dafür in ein Flug­zeug steigen zu müssen. Ausschnitte lassen sich beliebig drehen, zoomen, bewegen und neigen.

Persön­licher Daten­schutz

Apple betont, dass die Karten-App in keiner Weise mit der Apple-ID verknüpft ist und die Nutzung keine Anmel­dung erfor­dert.

„Alle Daten, die Karten während der Nutzung der App sammelt, wie beispiels­weise Such­begriffe, Navi­gati­ons­routen und Verkehrs­infor­mationen, werden mit zufäl­ligen Kennungen verknüpft, die ständig zurück­gesetzt werden, um das sicherste, best­mög­liche Erlebnis zu gewähr­leisten und Karten zu verbes­sern. Karten geht sogar noch weiter, um den Standort von Nutzer/innen auf Apple Servern zu verbergen, wenn es mithilfe eines als „Fuzzing“ bezeich­neten Prozesses nach einem Standort sucht. Karten wandelt den genauen Ort bei einer Suche nach 24 Stunden in einen weniger genauen Ort um und spei­chert weder einen Such­ver­lauf noch den Stand­ort­ver­lauf von Nutzer/innen.“

Mit einigen der neuen Funk­tionen nähern sich die Apple Karten den Features von Google Maps an. Welche der beiden Navi­gations-Apps benutzen Sie am liebsten?

