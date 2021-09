Problem gelöst: Apple liefert iTunes Version 12.12.1.1 aus

Apple liefert eine fehlerbereinigte Version 12.12.1.1 von iTunes aus.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wir hatten über Probleme beim Update der iTunes-Soft­ware von Apple auf die Version 12.12 berichtet. Beim Start gab es eine Fehler­mel­dung, sofern eine nicht engli­sche Version des Programmes instal­liert worden war.

Apple hat Fehler besei­tigt

Apple liefert eine fehlerbereinigte Version 12.12.1.1 von iTunes aus.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Apple hat mitt­ler­weile auf die Fehler­berichte reagiert und die fehler­berei­nigte iTunes-Version 12.12.1.1 vorge­stellt. Die Version iTunes 12.12.1.1 kann wahl­weise über den Micro­soft Store als auch direkt bei Apple auf einen Windows PC geladen werden. Bei MacOS-Compu­tern wurde iTunes "zerlegt" und teil­weise in den Finder über­führt (Backups), die Musik­biblio­thek findet sich in Apple Music. Schon vor einiger Zeit wurde die Backup-Möglich­keit für instal­lierte iOS-Apps abge­schafft.

Fehler­hafte Version nicht nutzbar

Nach der Instal­lation der fehler­haften Version von iTunes 12.12.06 für Windows war das Programm nicht mehr nutzbar, statt­dessen erschien eine Fehler­mel­dung „iTunes cannot run because some of required files are missing. Please reinstall iTunes“ auf den Bild­schirmen ange­zeigt. Auch eine Neuin­stal­lation der aktu­ellen iTunes-Version schaffte hier keine Abhilfe.

Der Fehler hing offenbar mit der unter Windows verwen­deten Sprach­ein­stel­lung zusammen und trat nur auf, wenn das Betriebs­system nicht auf Englisch einge­stellt war. Beim Apple-Support war empfohlen worden, eine ältere Version, z.B. iTunes 12.4.3, direkt bei Apple zu laden und anschlie­ßend auf iTunes 12.11.0 zu wech­seln.

Was kann man mit iTunes anfangen?

Mit der iTunes Soft­ware unter Windows kann man ein Backup seines iPhones erstellen und seine Musik, Bilder und Videos verwalten. Es ist auch möglich, gekaufte CDs einzu­lesen und ins AAC (M4A) oder MP3 (nach Ände­rung von Einstel­lungen) Format umzu­wan­deln.

