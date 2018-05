iOS 11.3: Software-Probleme beim iPhone 7 (Plus)

Mikrofon nach Update beim iPhone 7 defekt. In einer Mitteilung an autorisierte Service-Partner soll Apple bestätigt haben, dass das iOS-Update 11.3 beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus Schwierigkeiten machen kann. Die Software-Aktualisierung von iOS kann zu einem Hardwaredefekt führen, der das Mikrofon des Geräts unbrauchbar macht, berichtet das Online-Magazin Macrumors. Apple selbst habe sich bislang nicht zum möglichen Software-Bug geäußert.

Der Lautsprecher-Button ist ausgegraut

Das Problem äußert sich so, dass der Gesprächspartner bei Anrufen Probleme haben soll, gehört zu werden. Das kann auch Facetime-Anrufe betreffen. Das Mikrofon ließe sich auch nicht mehr aktivieren. Andere Anwendungen wie Siri oder die Sprachnotiz-App sollen hingegen funktionieren. Stellen Kunden das bei ihrem Gerät fest, können sie zunächst überprüfen, ob sie den Fehler selbst korrigieren können. Dazu müssen alle Bluetooth- und kabelgebundenen Audio-Geräte vom iPhone 7(Plus) getrennt werden. Nützt die Selbstdiagnose nichts, bleibt nur der Weg zum Profi.

Betroffene können sich an den Apple-Support wenden

Wie viele Geräte von dem Defekt betroffen sind, steht aktuell noch nicht fest. Um eine genaue Diagnose stellen zu können, soll der Apple-Support einen Audiotest durchführen. Ist das Gerät unbrauchbar, wird es im besten Fall ausgetauscht oder sofern möglich repariert. Nicht ganz klar ist, ob für den Kunden Kosten anfallen, wenn die Garantie auf das iPhone bereits abgelaufen ist. Es ist jedoch möglich, dass der Austausch dann als Ausnahmefall geregelt ist und ohne Zusatzkosten bleibt oder diese zumindest geringer sind als bei herkömmlichen Reparaturen ohne Garantie.

Es ist nicht das erste Problem mit der iOS-Version 11.3

Im April gab es Schwierigkeiten mit dem Display nach der Installation von iOS 11.3 auf dem iPhone 8. Das Problem konnte auftauchen, nachdem der Touchscreen ausgetauscht und das Update anschließend auf die neue Version durchgeführt wurde. Mehr zum defekten Display beim iPhone 8 finden Sie in dieser Meldung und in einer weiteren, welche Neuigkeiten iOS 11.3.1 für iPhone und iPad mitbringt.