Apple iPhone XR: Einsteiger-iPhone kann jetzt bestellt werden

Der Verkaufsstart der beiden iPhone-Modelle XS und XS Max war bereits am 21. September. Heute startet auch der Vorverkauf des günstigeren iPhone XR. Ab dem 26. Oktober wird ausgeliefert.

Das iPhone XR ist neben dem iPhone XS (Max) das dritte Gerät, welches Apple auf seiner Keynote im September vorgestellt hat. Ab heute ist das günstigste der drei iPhones offiziell auf der Apple-Webseite ab 9.01 Uhr vorbestellbar. Ab dem 26. Oktober werden die Geräte dann ausgeliefert.

Das erwartet Käufer

Das iPhone XR wird es in sechs verschiedenen Farben geben: Gelb, Weiß, Koralle, Schwarz, Blau und Rot (Product Red). Das erinnert an die bunte Mischung, die Apple bereits beim iPhone 5C im Jahr 2013 auf den Markt gebracht hat. Käufer haben beim iPhone XR die Wahl zwischen den Speichervarianten 64 GB, 128 GB und 256 GB interner Kapazität. Preise beginnen für die 64 GB-Version bei 849 Euro, das iPhone XR mit 128 GB kostet 909 Euro und die Version mit 256 GB liegt bei 1019 Euro. Verkauft wird das Gerät sowohl Online, in physischen Apple-Stores, bei autorisierten Händlern und soll auch bei bestimmten Mobilfunkanbietern erhältlich sein.

Optisch bewegt sich das iPhone XR mit 6,1 Zoll-Display zwischen dem XS mit 5,8 Zoll und dem XS Max mit 6,5 Zoll. Gespart hat Apple beim XR am Display und verbaut statt eines OLED-Panels ein LCD-Display mit geringerer Auflösung und Pixeldichte. Die rückseitige Hauptkamera besteht auch nur aus einem Single-Modul mit 12-Megapixeln statt einer Dual-Kamera beim iPhone XS (Max). Alle technischen Details können Sie in unserer Datenbank nachlesen

Sobald das iPhone XR verfügbar ist, werden wir zeitnah einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen. Bevor Kunden das neue Gerät überhaupt in den Händen halten können, sind auch schon Gerüchte zu den 2019er-Modellen aufgetaucht. Näheres lesen Sie in einer weiteren Meldung.