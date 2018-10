iPhone XR: "Billiges" Apple-Handy im Unboxing

Das iPhone XR von Apple ist ab heute offiziell erhältlich. Wir haben das günstigste der drei 2018er iPhones ans Tageslicht gelockt und zeigen, was neben dem Handy noch in der Verpackung steckt.

Das iPhone XR ist ab sofort offiziell zu einem Preis von ab 849 Euro mit 64 GB Speicher in sechs Farben verfügbar. Als das Einsteiger-iPhone in der Redaktion angekommen ist, haben wir es auch gleich aus seiner Schachtel geholt. So viel vorweg: Im Vergleich zu anderen Herstellern können die Kalifornier einpacken. Das Auspacken von Apple-Geräten macht seit jeher einfach Spaß.

