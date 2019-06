iPhone XR 2 / iPhone XR (2019) soll größeren Akku haben

Das iPhone XR hat seinen teureren Geschwis­tern einen Vorteil voraus – es hat eine längere Ausdauer. Der Nach­folger, der entweder iPhone XR 2 oder iPhone XR (2019) heißen könnte, soll den bishe­rigen Apple-Rekord­wert noch­mals über­treffen. Einer Angabe des zustän­digen Akku-Herstel­lers zufolge besitzt der Strom­spei­cher des nächsten Apple-Budget-Smart­phones einen Nenn­wert von 3110 mAh. Dies entspräche einer Stei­gerung um knapp 6 Prozent im Vergleich zum iPhone XR. Außerdem zeigt ein Desi­gner, wie das iPhone XR 2 / iPhone XR (2019) aussehen könnte.

Während die Konsu­menten in diversen Diszi­plinen wie dem Bild­schirm und der Kamera Abstriche beim iPhone XR hinnehmen müssen, ist bei der Akku­lauf­zeit das Gegen­teil der Fall. Im Alltags­einsatz hält die auflad­bare Batterie etwas länger. Auch wir waren vom iPhone XR angetan, wie man unserem Test entnehmen kann. Ein Bericht von PhoneArena stei­gert nun die Vorfreude auf den Nach­folger. Das US-ameri­kani­sche Mobil­funk-Portal weist auf einen Artikel aus China hin, der sich auf den Akku-Hersteller ATL (Amperex) bezieht. Dieses Unter­nehmen soll den Strom­spei­cher des iPhone XR 2 liefern. Apple habe alle mögli­chen Maßnahmen zur Stei­gerung der Bereit­schafts­zeit über das iOS-Betriebs­system ausge­reizt, heißt es in dem Report, nun konzen­triere man sich auf eine höhere Kapa­zität. Das im Herbst 2018 erschie­nene iPhone XR ist mit einem 2942 mAh umfas­senden Akku ausge­stattet, das Nach­folge­modell würde mit 3110 mAh daher­kommen. Wir sind gespannt, ob das iPhone XR (2019) aber­mals eine vorzeig­bare Ausdauer aufweist.



Der Desi­gner Hasan Kaymak hat auf Basis der bishe­rigen Gerüchte und durch­gesi­ckerten CAD-Zeich­nungen Render­bilder des Apple-Tele­fons erstellt. Diesmal könnte auch die XR-Vari­ante eine Dual-Kamera an der Rück­seite haben. Apropos Rück­seite: jene zeigt sich auf den Grafiken in stark glän­zendem Glas. Zudem muten die Ränder um das Display gering­fügig schmaler an.

Bis das iPhone XR 2 respek­tive iPhone XR (2019) und die Nach­folger von iPhone XS / XS Max präsen­tiert werden, vergehen noch etwa drei Monate.

