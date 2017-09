Apple iPhone X: Verspätung bei Auslieferung

Apple iPhone X kommt mit einem OLED-Display Das Apple iPhone X kann dem Hersteller zufolge ab dem 27. September vorbestellt und ab dem 3. November ausgeliefert werden. Allerdings kann es zu langen Wartezeiten bei der Auslieferung kommen. Einem Bericht von barrons.com zufolge ist sich der Finanz-Analyst Christopher Caso von Raymond James sicher, dass sich die Produktion des iPhone X verzögern wird. Demnach könnte das Apple-Smartphone erst im Dezember an seine Vorbesteller und Käufer ausgeliefert werden.

Doch woher stammen die Informationen von Caso? Dieser hat offenbar mit einigen Zulieferern gesprochen, die bestätigen, dass die Produktion des iPhone X noch nicht gestartet ist und erst Mitte Oktober anlaufen soll. Er sei der Auffassung, dass der kurze Zeitraum nicht ausreichen werde, um die Nachfrage nach dem iPhone X zum genannten Auslieferungstermin zu decken. Vermutlich wird es Apple dennoch schaffen, zumindest ein bestimmtes Kontingent an iPhone X zu produzieren und wohl auch rechtzeitig zu verschicken.

Nicht nur Wartezeiten für das iPhone X

Das Apple iPhone 8 und iPhone 8 Plus werden ab dem 22. September an ihre Käufer ausgeliefert. Sicherlich wird die Produktionsmasse für diese Modelle etwas größer ausfallen als beim iPhone X, aber je nach Anbieter und Auslastung ist auch bei diesen beiden Apple-Smartphones mit Wartezeiten zu rechnen. Insbesondere bei der Bestellung eine neuen iPhones im Bundle mit einem Mobilfunk-Vertrag kann es zu längeren Auslieferungs­fristen kommen.

So hat die Telekom erst kürzlich ein Dokument veröffentlicht aus dem hervorgeht, dass für bestimmte Ausführungen des iPhone 8 und iPhone 8 Plus Wartezeiten von bis zu vier Wochen in Kauf genommen werden müssen. Zudem ist noch ungewiss, ob die Lieferzeiten überhaupt für alle Vorbesteller eingehalten werden können.

In einer separaten Meldung zeigen wir Ihnen, wie das Apple iPhone X von allen Seiten aussieht und welche Ausstattung es bietet.