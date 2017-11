iPhone X: Vor- und Nachteile im Talk

iPhone X: Das Apple-Flaggschiff im teltarif.de-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das neue Apple iPhone X. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Seit dem 3. November ist das iPhone X im Handel erhältlich. Wir hatten die Möglichkeit, den Verkaufsstart in Frankfurt am Main mitzuerleben und in den vergangenen Tagen bereits erste Erfahrungen mit dem neuen Smartphone von Apple zu sammeln. Das iPhone X ist das erste Handy des amerikanischen Herstellers in komplett neuem Design.

In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts berichten wir über unsere ersten Gehversuche mit dem iPhone X. Wie wird das Smartphone eingerichtet? Wie bekommt man die Daten vom alten Handy auf das neue Gerät? Und wie läuft das eigentlich mit Face ID? Das sind nur einige der Fragen, denen wir auf den Grund gegangen sind.

Der weggefallene Home-Button bedeutet schließlich auch, dass sich die Bedienung gegenüber bisherigen iPhone-Modellen grundlegend ändert. Auch darauf sind wir im Podcast eingegangen, bevor das iPhone X nun in den ausführlichen Test geht.

