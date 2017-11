iPhone X: Zurückgegeben, wegen der vielen kleinen Änderungen

Fast wie immer: Es gibt zufriedene und unzufriedene Käufer beim iPhone X Von Apple sagt man meistens, dass neue Technologien erst dann auch eingebaut werden, wenn der Konzern diese perfektioniert und einfach in der Bedienung gemacht hat. Umso gespannter wurde der Marktstart des neuen iPhone X erwartet, welches die bisher radikalste Veränderung der gesamten Geschichte des Apple-Smartphones darstellt.

Nicht nur das Design ist komplett anders als bisherige iPhone-Modelle, sondern auch die Bedienung. Allerdings scheinen die Ersatz-Funktionen für den Wegfall des Touch-ID-Buttons mit Hometasten-Funktion mit ein Grund zu sein, warum die ersten iPhone X bereits wieder zurückgegeben werden. So berichtet PhoneArena davon, dass mindestens zwei Kunden in ein und demselben Laden­geschäft ihr erst vergangene Woche in Empfang genommenes Apple-Smartphone wegen Unzufriedenheit zurück­gegeben haben.

Natürlich sind das bisher lediglich bestenfalls eine Handvoll an Kunden, deren Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, aber zu denken geben sollte das Apple schon ein wenig.

Unerfüllte Erwartungen

Konkret stört sich einer der genannten Leser daran, dass das OLED-Display des iPhone X gar nicht so einen großen Unterschied bei der Darstellung besitzt, verglichen zu seinem iPhone 6S Plus mit LC-Display. Außerdem ist die nur als "The Notch" bezeichnete Aussparung für Front­kamera, Face-ID-Technik und Laut­sprecher seiner Meinung zufolge im Alltag sehr störend. Gerade weil es keinen Platz mehr gibt, um den Lade­zustand des Akkus auch in Prozent anzugeben. Der letzte genannte Grund für den Umtausch sind jedoch die neuen Gesten zur Bedienung des iPhone X, mit denen der Anwender anscheinend nicht allzu gut zurechtkam.

Natürlich bedarf es erst einiger Zeit, um die neuen Gesten zu verinnerlichen. Genau so verhält es sich zum Beispiel, wenn von Android zu iOS gewechselt wird und umgekehrt, dass die Bedienung des jeweils neuen Systems erst erlernt werden muss. Dennoch sind das einige Gründe, die das mit 1149 Euro in der kleinsten Variante alles andere als günstige iPhone, nicht gerade gut dastehen lassen. Zumal der PhoneArena-Leser der zweite Kunde war, der am vergangenen Sonntag das Smartphone bei seinem Netzbetreiber zurückgeben wollte wegen Unzufriedenheit.

Das Gegenteil gibt es auch

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Nutzer, die vollends zufrieden sind mit ihrem neuen Apple-Smartphone, wie man in den Kommentaren bei Cashys Blog lesen kann. Von hervor­ragend funktionierender Entsperrung mittels Face ID ist da die Rede, die auch bei schlechtem Licht zuverlässig funktioniert. Auch ein tolles Display mit satten Farben wird gelobt und der Verwirklichung, was unter dem Begriff "Sweet Spot" zu verstehen ist. Kurzum: Es gibt auch überaus positive Resonanz im Netz zu lesen. Auch wir sind im ersten Hands-On des iPhone X durchaus angetan von den Neuerungen. Letzten Endes ist es eine subjektive Sache, ob das iPhone X ein tolles oder eher schlechtes Smartphone ist.

Einzig die noch überwiegend mangelhafte Anpassung von populären Apps abseits von Facebook und Co. sorgt für Ernüchterung unter den ersten glücklichen Besitzern des iPhone X. Sowohl ober- als auch unterhalb sind bei zahlreichen Apps noch schwarze Balken zu sehen und auch bei der Video­wiedergabe gibt es noch Möglichkeiten zur Optimierung.

Nichtsdestotrotz dürfte das iPhone X zu einem neuen Rekord­ergebnis für Apple führen, auch wenn deutlich weniger Geräte zum offiziellen Start tatsächlich vorrätig waren, als geplant.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, warum das iPhone X beim Zerlegen für eine große Überraschung sorgte.