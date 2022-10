Notgedrungen: Apple bestätigt iPhone mit USB-C

In einem Inter­view hat Apple erst­mals bestä­tigt, dass künftig iPhones mit USB-C erscheinen. Andern­falls könnte der Hersteller nach Oktober 2024 keine neuen Handys mehr in Europa einführen. Ab diesem Zeit­punkt greift die kürz­lich beschlos­sene Gesetz­gebung einer einheit­lichen Lade­buchse für mobile Endge­räte. Über den USB-C-Zwang ist Apple nicht glück­lich. Man vertraue lieber seinen eigenen Inge­nieuren als aufge­zwun­gene Hard­ware­stan­dards zu erfüllen. Einen mahnenden Zeige­finger erhebt der kali­for­nische Hersteller in puncto Nach­hal­tig­keit. Das Ende von Light­ning würde zu viel Elek­tro­schrott führen.

USB-C: Apple knickt unfrei­willig ein

Solch einen USB-C-Anschluss gibt es zukünftig im iPhone

Andre Reinhardt Diesen Monat verab­schie­dete das Euro­päi­sche Parla­ment die Verpflich­tung der kabel­gebun­denen Schnitt­stelle USB-C für Smart­phones, Tablets und Kameras. Ab Oktober 2024 müssen sämt­liche Unter­nehmen, welche entspre­chende Produkte in der EU veräu­ßern wollen, auf diesen Stan­dard umsat­teln. Abseits mancher Einsteiger-Smart­phones mit veral­tetem Micro-USB-Port gab es ledig­lich von Apple Mobil­tele­fone ohne die bald stan­dar­disierte Buchse. Das Unter­nehmen um Tim Cook hielt eisern am proprie­tären Light­ning-Anschluss fest. Im Rahmen eines Inter­views mit dem Wall Street Journal äußerte sich die Firma jetzt zur Thematik.

Wann kommt das erste iPhone mit USB-C?

Die Jour­nalistin Johanna Stern fühlte dem Apple-Marke­ting-Vize­prä­sidenten Greg Joswiak dies­bezüg­lich auf den Zahn. Man habe keine Wahl und müsse sich der Richt­linie beugen. Aller­dings merkt der Geschäfts­mann an: „Wir haben einen besseren Ansatz, nämlich Netz­teile mit abnehm­baren Kabeln. Diese besitzen alle einen USB-A- oder USB-C-Port und Sie suchen sich aus, welches Kabel zu Ihrem Gerät passt. Das erlaubt über einer Milli­arde Menschen den Light­ning-Anschluss zu verwenden und ermög­licht ihnen, ohne Unter­bre­chung alle Geräte zu benutzen, ohne Elek­tro­schrott zu verur­sachen.“ Apple selbst hat zwar schon USB-C im Einsatz, aber nur bei iPads, Macs und Macbooks.

Apple stellt seine neuen Smart­phones übli­cher­weise im September vor. Häufig kommen diese dann auch im selben Monat auf den Markt. Entspre­chend müsste der Hersteller weder das iPhone 15 noch das iPhone 16 bereits mit USB-C ausstatten. Spätes­tens das iPhone 17 müsste 2025 aller­dings mit der bislang verschmähten Schnitt­stelle erscheinen. Zuvor könnte im Früh­ling desselben Jahres ein iPhone SE mit USB-C debü­tieren. Ob Apple frei­willig früher auf USB-C setzt, ist jedoch frag­lich.

