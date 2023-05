USB-C-iPhone: EU warnt Apple vor Einschränkungen

Die EU-Kommis­sion hat Apple davor gewarnt, beim bevor­ste­henden Wechsel der Lade­ste­cker-Tech­nologie der iPhones einige Funk­tionen für vom Konzern zerti­fiziertes Zubehör zurück­zuhalten. Einschrän­kungen im Zusam­men­spiel mit Lade­geräten seien unzu­lässig, betonte EU-Indus­trie­kom­missar Thierry Breton in einem Schreiben, das der Deut­schen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Die EU-Richt­linie für einheit­liche Lade­geräte soll vom 28. Dezember 2024 an greifen.

In iPhones kommen seit 2012 Apples haus­eigene "Light­ning"-Lade­ste­cker zum Einsatz. In Europa wurde beschlossen, als einheit­liche Lade­tech­nologie den Stan­dard USB-C vorzu­schreiben.

Erwägt Apple einen Authen­tifi­zie­rungs-Chip?

Noch haben Modelle wie das iPhone 14 Plus (Bild) einen Lightning-Stecker

Bild: teltarif.de Breton bezog sich mit seiner Warnung auf Medi­enbe­richte, wonach Apple erwäge, mit Hilfe eines Authen­tifi­zie­rungs-Chips das Laden oder die Daten­über­tra­gung über Zubehör ohne Apple-Zerti­fizie­rung einzu­schränken. "Geräte, die die Anfor­derungen an das einheit­liche Lade­gerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zuge­lassen", betonte Breton. Die Kommis­sion habe Apple bei einem Treffen Mitte März daran erin­nert.

Bis zum dritten Quartal dieses Jahres will die Brüs­seler Behörde einen Leit­faden veröf­fent­lichen, um eine "einheit­liche Ausle­gung der Rechts­vor­schriften" sicher­zustellen. Die Vorsit­zende des Binnen­markt­aus­schusses des EU-Parla­ments, die Grünen-Poli­tikerin Anna Cavazzini, warf Apple vor, sich den EU-Regeln entziehen zu wollen.

Apple äußert sich weder zu den Berichten noch zu Bretons Schreiben

Für die "Light­ning"-Kabel hat Apple ein Zerti­fizie­rungs-Programm. Der Konzern warnt, dass nicht zerti­fizierte "Light­ning"-Kabel Geräte beschä­digen oder nicht ordent­lich funk­tio­nieren könnten. Tech­nisch möglich wäre, etwa schnelles Laden oder Daten­über­tra­gung mit hohem Tempo nur bei zerti­fizierten USB-C-Kabeln zuzu­lassen.

Die EU-Staaten hatten im Oktober dem Vorhaben zu einheit­lichen Lade­kabeln final zuge­stimmt. Zuvor hatten sie mit dem Euro­papar­lament einen Kompro­miss zu den Details ausge­han­delt. Ab Ende 2024 müssen Geräte wie Handys, Tablets, E-Reader, Digi­tal­kameras, Kopf­hörer, trag­bare Laut­spre­cher und Tasta­turen über USB-C geladen werden können.

