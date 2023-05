Apple: Update auf iOS 16.5 und iPadOS 16.5 verfügbar

Heute Abend hat Apple sein finales Update auf iOS 16.5 bzw. iPadOS 16.5 ausge­rollt. Alle iPhone Modelle ab dem iPhone 8 erhalten ein Update auf iOS 16.5, entspre­chend wird iPadOS auf 16.5 aktua­lisiert. Neben iOS und iPadOS 16.5 steht auch tvOS 16.5 für den AppleTV-Empfänger zum Down­load bereit. Und schließ­lich klet­tert auch MacOS (Ventura) auf Version 13.4

Übli­cher­weise ist ein "Release Candi­date" (RC) bereits die finale Version, nur dieses Mal gab es nach dem "RC 1" am vergan­genen Dienstag, schon zwei Tage später den "RC 2". Das kommt gele­gent­lich vor, deutet aber erfah­rungs­gemäß auf einen "dicken Hund" hin, der in letzter Minute noch entdeckt und besei­tigt wurde.

Viel Bugfi­xing und einige Neue­rungen

Apple hat das Update 16.5 für iPhone, iPad oder tvOS bzw. 13.4 für Mac ausgeliefert.

Quelle: beta.apple.com Neben allerlei Bugfi­xing erhalten die Apple Watch durch WatchOS 9.5 und das iPhone oder iPad durch iOS/iPadOS 16.5 ein neues "Pride Cele­bra­tion"-Hinter­grund­bild für den Sperr­bild­schirm. Siri sollte auch Bild­schirm­video­auf­nahmen starten können, in der finalen Version scheint das aber nicht mehr enthalten zu sein. Den über­sicht­licheren Zugriff auf Berichte, Ergeb­nisse, Tabellen im Reiter "Sport" von Apple News bekommen derzeit nur die "Apple-News"-Kunden in den USA.

Problem­lösungen

Das Update auf Version 16.5 behebt u.a. Probleme mit "Spot­light", mit Podcasts, die in CarPlay teil­weise nicht geladen wurden, und mit Einstel­lungen für die Bild­schirm­zeit, die nicht über­nommen oder zurück­gesetzt wurden.

Ein Soft­ware-Update kann bei iOS auto­matisch nach einigen Tagen erfolgen (sofern einge­stellt) oder vom Nutzer durch Einstel­lungen - Soft­ware­update auch manuell ange­stoßen werden.

Regel­mäßige Backups empfohlen

Es empfiehlt sich, regel­mäßig ein Backup seines iPhones oder iPad zu erstellen. Das geht zum einem auto­matisch in der iCloud von Apple, kann aber auch auf einem PC oder Mac mit Hilfe von iTunes manuell ange­stoßen werden. Bei größeren Spei­cher­mengen auf dem Gerät kann so ein Update schon einmal ein bis zwei Stunden dauern. Der seri­enmä­ßige iCloud-Spei­cher bietet kosten­freie 5 GB an virtu­ellem Spei­cher im Netz, was schnell ausge­schöpft sein kann. 50 GB kosten aktuell 99 Cent pro Monat und als maxi­male Größe werden 2 TB für knapp 10 Euro pro Monat ange­boten. Mit einer Fami­lien­frei­gabe kann der Cloud-Spei­cher unter­ein­ander aufge­teilt werden.

Eine weitere Soft­ware-Version z.B. 16.6, dürfte eher unwahr­schein­lich sein, eher eine 16.5.1 oder 16.5.1(a) falls kurz­fris­tige Lücken gestopft werden sollen. Im Herbst wird Apple seine neuen iPhones der Serie 15 vorstellen, die dann wohl mit iOS 17 ausge­lie­fert werden.

Beim kommenden iPhone 15 wird über eine 48 MP-Kamera speku­liert.