Neue Bezahlmethode: Das iPhone wird zur Kasse

Wer ein kleines Geschäft hat, möchte nicht unbe­dingt eine riesige Kasse betreiben. Apple schafft künftig mit einem Feature Abhilfe, welches das iPhone in ein Terminal für Kredit­karten und andere iPhones verwan­delt.

Apple möchte sein iPhone in ein Bezahl­ter­minal umfunk­tio­nieren. Diese Neuig­keit verkündet eine renom­mierte Nach­rich­ten­agentur. Mit einem spezi­ellen Verfahren sollen etwa Imbiss­betreiber und Friseure Kredit­kar­ten­zah­lungen direkt an ihrem Apple-Smart­phone abwi­ckeln können. Zusätz­liche Hard­ware sei nicht erfor­der­lich.

Um die Trans­aktionen zu voll­ziehen, kommt der NFC-Chip der iPhones zum Einsatz. Das nötige Fach­wissen erwarb Apple mit dem Kauf des kana­dischen Start-up-Unter­neh­mens Mobee­wave. Die Möglich­keit, Kunden am eigenen iPhone bezahlen zu lassen, soll mit einem künf­tigen Update folgen. Even­tuell ist es schon mit iOS 15.4 so weit.

Wenn das iPhone zur Kasse wird

Nach Samsung bald Apple: Handy als Terminal

Bild: Samsung Wie Bloom­berg unter Beru­fung auf mit dem Sach­ver­halt vertraute Quellen berichtet, strebt Apple ein neues Bezahl-Feature an. Diese noch namen­lose Funk­tion erlaubt es lokalen Händ­lern, Käufe mit ihren iPhones entge­gen­zunehmen. Als Basis dient die Nahfeld­kom­muni­kation (NFC) des Apple-Handys. Entweder mit einer an das iPhone des Verkäu­fers gehal­tenen Kredit­karte oder einem anderen iPhone sollen die Bezah­lungen vom Kunden initi­iert werden. Den Angaben nach zu urteilen will Apple mit der Terminal-Erwei­terung vor allem klei­nere Unter­nehmen anspre­chen, beispiels­weise Imbisse, Friseure, Kiosks oder Tank­stellen.

Das Feature sei bereits seit dem Kauf von Mobee­wave im Sommer 2020 in Arbeit. Bei dieser Firma handelt es sich um ein Startup-Unter­nehmen, das sich auf bargeld­lose Bezah­lungen spezia­lisiert hat. Aktuell findet der NFC-Chip für Trans­aktionen mittels Apple Pay Verwen­dung. Um Zahlungen von einem iPhone im Geschäft entge­gen­zunehmen, muss das Mobil­gerät aber entweder per Blue­tooth oder per Light­ning-Anschluss mit dem Terminal gekop­pelt werden.

Die geplante iOS-Erwei­terung würde ein Terminal obsolet machen und den Vorgang verein­fachen. Ob die Funk­tion als Bestand­teil von Apple Pay vermarktet wird, ist unklar. Eine Veröf­fent­lichung könnte mit iOS 15.4 im Früh­ling erfolgen.

Samsung-Handys bereits als Terminal nutzbar

Mit dem Dienst Samsung Pay Touch haben viele Galaxy-Anwender seit Mitte 2019 die Option, ihr Smart­phone oder Tablet anstatt eine tradi­tio­nelle Kasse in ihren Geschäften zu verwenden. Unter anderem das Galaxy S21, das Galaxy Note 20 Ultra und das Galaxy Tab Active Pro unter­stützen den Service.

Inter­essan­ter­weise arbei­tete Samsung für seine Lösung eben­falls mit Mobee­wave zusammen. Es unter­stützte das Finanz­unter­nehmen, bis dieses schließ­lich vom Rivalen Apple aufge­kauft wurde.

